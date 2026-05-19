Travolto dal trattore durante il lavoro: grave 50enne in Maremma

Incidente agricolo nel Grossetano: l’uomo trasferito in elicottero in codice rosso alle Scotte di Siena
Grave incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi a Capalbio, in Maremma, dove un uomo di 50 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere stato travolto dal trattore su cui stava operando.
Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato investito dal mezzo agricolo durante le attività lavorative. Le condizioni del 50enne sono apparse da subito molto gravi.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari che hanno disposto il trasferimento urgente in codice rosso tramite elicottero Pegaso verso l’ospedale Le Scotte di Siena.
Presenti anche le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e il personale del PISLL (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente
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