Un fine settimana all'insegna della natura con il Mangiaggiro e l'EcoVinci Festival

Gli eventi del fine settimana vinciano del 23 e 24 maggio sono all'insegna dell'ambiente. Intanto viene recuperato il Mangiaggiro, che era stato rinviato alcune settimane fa a causa del maltempo.

La manifestazione torna a dare appuntamento per domenica 24 maggio, dalle 11: ci si potrà ritrovare in Piazza Guido Masi a Vinci, da dove partirà la camminata a tappe in cui si potranno degustare piatti tipici, vini e birre artigianali di qualità, attraversando le magnifiche vigne gli olivi che caratterizzano il territorio del Montalbano.

Un percorso di sette tappe - compresa quella di partenza - che offriranno l'occasione per degustazioni, spettacoli di intrattenimento, assaggi di prodotti tipici locali.

Per le informazioni sui costi e sulle prenotazioni, è possibile consultare Eventbrite, scrivere una mail a mangiaggiro@gmail.com o contattare il 3282091347, anche su WhatsApp, o le pagine social dell'associazione (Facebook e Instagram).

EcoVinci

La manifestazione dedicata strettamente alle tematiche ambientali e climatiche è giunta alla settima edizione.

Quest'anno apre al teatro di Vinci, giovedì 21 alle 21.15, con la proiezione di The cost of growth, il documentario di Thomas Maddens che "esplora la resistenza locale e le battaglie contro l'estrazione di risorse in diverse aree geografiche".

Sabato 23 e domenica 27 maggio il grosso della manifestazione, fra passeggiate degustative, bagni di gong, mercatini artigianali, laboratori.

A EcoVinci partecipano molte associazioni attive sul territorio e la manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Vinci. Tutto il programma dettagliato è sul sito, ecovincifestival.it.

Domenica 24 maggio, dalle 10.30 nella Biblioteca Leonardiana, si terrà un incontro sui temi della mediazione dei conflitti e della giustizia climatica. A organizzarla è l’associazione di promozione sociale tuttAltro, con la collaborazione dell’aps Il Giudice alla Rovescia, che si occupano rispettivamente di mediazione familiare e counseling e di giustizia, legalità, cittadinanza attiva e mediazione dei conflitti.

Introdotti dall’organizzazione di EcoVinci Festival, nel cui programma l’evento è inserito, i rappresentanti delle due associazioni si confronteranno sugli argomenti promossi, quali strumenti sostenibili per la famiglia, le organizzazioni, e funzionali a una convivenza civile basata sul rispetto e la cittadinanza consapevole. Perché contribuire alla pace nel mondo dipende anche da ognuno di noi.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il- comune , su visit-vinci.it/calendario- eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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