Use Computer Gross si gioca la semifinale: sfida decisiva a Cecina

“Ci proveremo con tutte le nostre forze”. La gara tre fra Cecina ed Use Computer Gross in programma mercoledì sera alle 21 al pala Poggetti parte dalla frase di coach Luca Valentino. E’ lui ad alzare idealmente la palla a due di una partita che non ammette repliche: chi vince va in semifinale, chi perde in vacanza. Per quanto visto nelle prime due partite, per l’equilibrio che c’è stato finora non solo nel punteggio finale ma addirittura in tutti i parziali delle partite, per il supplementare di sabato sera è l’epilogo più giusto di questa serie. Nessuna delle due squadre, fino ad oggi, ha saputo imporre il proprio gioco all’altra e così tutto si deciderà in quaranta minuti.

Che dire? Cecina ha chiaramente dalla sua il fattore campo. Anche se non mancheranno i tifosi al seguito dei biancorossi è evidente che gli spalti saranno pieni di sostenitori della squadra livornese, un aspetto che ha sempre il suo peso. L’Use, però, ha dalla sua il non avere pressione addosso di alcun tipo. Quanto fatto fino ad oggi dalla squadra biancorossa è un risultato splendido e quindi obblighi di passare il turno non ce ne sono. La Computer Gross potrà giocare così libera e serena, inseguendo un sogno che nessuno durante la stagione regolare ed anche prima di questi playoff pensava: un sogno chiamato semifinale.

A dirigere la partita saranno Marinaro di Cascina e Franceri di Savona, la diretta streaming sarà come al solito per Cecina sul canale youtube di Radio 675 (il link sarà pubblicato sulla pagina facebook dell’Use).

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa