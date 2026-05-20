A Empoli nasce Timber Building: il nuovo complesso residenziale sostenibile in legno

A Empoli è in corso la realizzazione di Timber Building, un innovativo intervento residenziale progettato secondo i criteri degli edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building) e orientato al raggiungimento della certificazione energetica CasaClima GOLD. A sviluppare questo progetto è Andrea Guarducci, Presidente di Enegan S.p.A., che conferma così il proprio impegno nella transizione energetica e nella sostenibilità, portato avanti da oltre sedici anni alla guida di un’azienda italiana che ha fatto dell’innovazione e della responsabilità ambientale un pilastro strategico. Insieme a lui Fabio Taccini, professionista Geometra, Consulente Esperto Casaclima, con pluriennale esperienza nella realizzazione di edifici CasaClima Gold e nZEB, soprattutto in legno, con particolare attenzione al risparmio energetico.

L’iniziativa, promossa da NZEBbuilding s.r.l., introduce nel territorio un modello abitativo evoluto che integra sostenibilità ambientale, tecnologia impiantistica e qualità architettonica, in linea con le più recenti direttive europee in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO₂. L’edificio, in fase di costruzione in via Tripoli 22/24 a Empoli, sarà realizzato con struttura portante in legno X-LAM, una tecnologia costruttiva di ultima generazione che garantisce elevate prestazioni antisismiche, eccellenti livelli di isolamento termo-acustico e un elevato comfort abitativo. Il progetto prevede la realizzazione di 4 unità abitative esclusive, ciascuna con superficie commerciale superiore ai 100 metri quadrati, possibilità fino a tre camere, spazi esterni privati e due posti auto. Le soluzioni abitative sono pensate per offrire ambienti salubri, luminosi e altamente performanti sotto il profilo energetico.

Particolare attenzione è stata dedicata all’involucro edilizio, realizzato mediante l’impiego di materiali naturali fibrosi ad alta densità certificati CAM, tra cui fibra di legno e lana di roccia, in grado di garantire elevate prestazioni sia invernali che estive, oltre a un ottimo isolamento acustico e una corretta traspirabilità degli ambienti.

Gli appartamenti saranno dotati di impianti tecnologici avanzati, tra cui ventilazione meccanica controllata (VMC), impianti con utilizzo di energia da fonti rinnovabili e sistemi domotici, con l’obiettivo di ridurre al minimo i consumi energetici e migliorare la qualità dell’abitare.

I lavori, avviati nel corso del 2026, si concluderanno entro la fine dell’anno.

“Da sedici anni trasformiamo la sostenibilità in scelte concrete e misurabili. L’edificio nZEB di Empoli è un passo ulteriore: un progetto che unisce visione, efficienza e responsabilità, creando valore per il territorio” dichiarano Andrea Guarducci e Fabio Taccini di NZEBbuilding s.r.l.

Fonte: Ufficio Stampa

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