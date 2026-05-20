A Leggenda Festival 'La città di Regolino' per la sicurezza sul lavoro

Domenica 24 maggio, a partire dalle ore 15.00, Piazza della Vittoria si trasformerà nella Città di Regolino, il villaggio esperienziale che conclude il programma di Leggenda Festival e che porterà in città un pomeriggio interamente dedicato a bambini e famiglie.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Regolino ETS, propone un percorso immersivo fatto di giochi, laboratori creativi e attività interattive dedicati alla cultura della sicurezza e della prevenzione, affrontata attraverso il linguaggio del gioco e dell’esperienza diretta.

Il villaggio si articola in diverse aree tematiche. Nel Playground delle Scelte Sicure i bambini potranno cimentarsi con giochi come memory, tris e flipper della sicurezza. Nella Piazzetta Creativa della Sicurezza sarà possibile personalizzare caschetti protettivi e conoscere in modo pratico i dispositivi di protezione individuale. Il percorso prosegue nel Quartiere delle Buone Regole, con giochi dell’oca giganti in cui i partecipanti diventano pedine viventi e sperimentano le conseguenze dei comportamenti sicuri e non sicuri. Infine, al Belvedere del Volo Sicuro, sarà attiva una zip line di 35 metri, in totale sicurezza e con la supervisione di operatori specializzati.

Alle ore 16.30 è prevista la premiazione degli studenti delle classi quarte dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest, coinvolti nel progetto educativo “Regolino va a scuola”, che nei mesi scorsi ha portato nelle scuole un percorso laboratoriale dedicato alla sicurezza. Ai bambini sarà conferito il diploma di Ambasciatore e Ambasciatrice della Sicurezza, mentre i lavori più meritevoli riceveranno la Medaglia di Regolino.

«La sicurezza deve diventare un’esperienza culturale e non solo normativa, e questo passa anche dall’infanzia», dichiara Fabio Ciaponi, Presidente della Fondazione Regolino ETS. «Attraverso il gioco rendiamo questo messaggio accessibile e memorabile».

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Empoli e della Regione Toscana, ed è inserito nel programma ufficiale di Leggenda Festival, il principale festival italiano dedicato alla lettura e all’ascolto per bambini e ragazzi.

Main sponsor dell’iniziativa è REGO S.r.l. Società Benefit. Co-sponsor sono Sammontana Italia S.p.A. Società Benefit e MADE Italia S.p.A.

Fonte: Ufficio Stampa

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