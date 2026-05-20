A Montespertoli il Pd elegge segretaria Ottavia Viti

Il Partito Democratico di Montespertoli ha celebrato ieri, martedì 19 maggio, il proprio congresso comunale, concluso con l’elezione di Ottavia Viti a nuova segretaria dell’unione comunale. Si conclude così il mandato di Giacomo Giusti, alla guida del partito dal 2021.

Ottavia Viti, 24 anni, è attualmente consigliera comunale e assessora nella giunta guidata da Alessio Mugnaini con deleghe a inclusione, pari opportunità, cooperazione internazionale, politiche abitative e politiche giovanili. Ricopre inoltre il ruolo di segretaria dei Giovani Democratici Empolese Valdelsa e negli anni ha fatto parte della segreteria del partito locale.

Ad aprire i lavori congressuali sono stati i saluti dello SPI CGIL e dei rappresentanti locali di Sinistra Italiana e Azione, forze con le quali il Partito Democratico condivide già da due anni un percorso politico unitario a sostegno della maggioranza in consiglio comunale. Un momento che ha confermato la volontà comune di proseguire nella costruzione di un centrosinistra ampio, credibile e capace di rappresentare un’alternativa concreta.

Il dibattito è poi proseguito con la relazione del segretario uscente Giacomo Giusti: «Concludo questa esperienza da segretario del Partito Democratico di Montespertoli con gratitudine e orgoglio. Sono stati anni intensi, complessi e profondamente formativi, nei quali il partito ha saputo mantenere una presenza forte sul territorio, affrontando importanti sfide elettorali e politiche con serietà, spirito di servizio e grande partecipazione dei volontari. Ringrazio la segreteria, gli iscritti e tutte le persone che hanno condiviso questo percorso. Lascio un partito vivo, consapevole delle difficoltà ancora aperte — a partire dal coinvolgimento dei giovani e dal rafforzamento della partecipazione — ma anche ricco di energie, competenze e passione. Auguro a Ottavia il meglio per il lavoro che l’attende, certo che saprà guidare il PD di Montespertoli con capacità e visione».

Nel corso del congresso sono state inoltre presentate le linee programmatiche della mozione congressuale di Ottavia Viti e quelle di Maurizio Cei per la segreteria della federazione.

«Ringrazio di cuore Giacomo per il lavoro che ha svolto nel Partito Democratico negli scorsi anni, accetto ora questa sfida con grande senso di responsabilità e lavorerò con entusiasmo e dedizione. Ho scelto di chiamare la mia mozione congressuale “Mettere radici – politiche di cura per vivere il paese” perché credo che restare, partecipare e vivere una comunità siano atti profondamente politici» ha dichiarato Ottavia Viti.

«Mettere radici significa rafforzare il legame con il territorio, prendersi cura delle persone e investire nella partecipazione, nella solidarietà e nella costruzione di relazioni autentiche. Vogliamo un partito sempre più aperto, presente nelle frazioni, vicino ai giovani, al mondo dell’associazionismo e a tutte le realtà che vivono Montespertoli ogni giorno”.

«Ringrazio il Partito Democratico di Montespertoli per aver portato avanti una discussione chiara, sincera e partecipata- commenta Maurizio Cei, candidato alla segreteria di Federazione Empolese Valdelsa-. Credo che questo dimostri ancora una volta quanto il nostro sia un partito vivo, capace di confrontarsi apertamente e di affrontare il dibattito politico nei luoghi appropriati, con serietà e spirito costruttivo. È proprio dal confronto, anche quando ci sono sensibilità diverse, che nasce la forza di una comunità politica.

Voglio inoltre fare un grande in bocca al lupo a Ottavia per questo nuovo percorso alla guida della segreteria. È una ragazza giovane, ma che ha già maturato un importante bagaglio di esperienza, sia all’interno del Comune sia nella giovanile del partito. Sono certo che saprà affrontare questo incarico con impegno, passione e senso di responsabilità, dando un contributo importante al lavoro del Partito Democratico di Montespertoli nei prossimi anni».

Dopo gli interventi degli iscritti e delle iscritte, si è passati alla votazione con l’elezione di Ottavia Viti come nuova segretaria comunale del Partito Democratico di Montespertoli.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa