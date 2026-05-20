Abbandono rifiuti a Empoli, il report di aprile: 160 controlli e multe fino a 3mila euro

Il contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale è un’attività senza sosta, puntuale, che viene portata avanti ogni mese dagli Ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con il personale della Polizia Locale ed il Servizio Ambientale del Comune di Empoli.

Dal report mensile che gli uffici comunali ricevono da Plures Alia è chiara e trasparente l’attività che ogni giorno, durante tutto l’anno, viene effettuata tramite controlli sistematici, verifiche puntuali e di prevenzione. Ma ancora non basta.

Gli interventi da parte degli Ispettori di Plures Alia sono avvenuti sul territorio comunale, e si segnalano tra gli altri quelli citati di seguito come rilevanti in via Pulidori, via Pratella, via Giuntini, via Tosco Romagnola Sud, via del Pratello, via Duprè.

Significativo è stato l’intervento in via Giuntini dove sono stati rinvenuti accumuli importanti di rifiuti ingombranti su tutta la via; in via Dupré sono stati trovati alcuni borsoni contenenti materiali edili e non solo; in via Pulidori rifiuti di vario genere come in via Pratella dove era presente anche una valigia.

Nel dettaglio, gli Ispettori ambientali di Plures Alia hanno effettuato 160 controlli e ispezionato 231 sacchi di rifiuti. Il valore complessivo delle sanzioni elevate (2) ammonta a 240 euro.

L’ATTIVITÀ DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – Nel mese di aprile 2026, il nucleo edilizia ambiente della Polizia Locale comando di Empoli ha effettuato una denuncia penale per gestione illecita di rifiuti, ex art. 256 del Testo Unico dell'ambiente, a seguito delle indagini espletate per l'abbandono di rifiuti in via Monteboro nelle vicinanze di via della Chiesa di Cerbaiola.

Sono state elevate due sanzioni per smaltimento non regolare di veicoli abbandonati di cui all'art. 5 c.1 del D.lgs. 209/2003 di 3.000 euro cadauna, in via Adamello e via Val d'Elsa, oltre ad una sanzione di tipo amministrativo per la violazione delle norme di cui all'art. 13 c.5 del Regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Empoli di 300 euro, per conferimento di rifiuti fuori dai contenitori per la raccolta, sanzione accertata a seguito delle indagini espletate su via Sottopoggio per San Donato.

Sono in corso le indagini per l'identificazione degli autori degli abbandoni in via del Molin Nuovo e via Sant'Anna.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate