Aquatempra U16 chiude al quinto posto e vola alle Finali Nazionali

Grande risultato per l'Aquatempra Empoli U16, che conquista il quinto posto nel campionato di Eccellenza e stacca il pass per le Finali Nazionali in programma nel primo weekend di giugno nel girone Marche/Umbria.

La doppia sfida contro l'Olimpia Colle, valida per il piazzamento 5°/6° posto, ha visto i ragazzi empolesi imporsi nella gara d'andata per 13–7, mettendo subito un'ipoteca sulla qualificazione.

Nel primo incontro l'Aquatempra è partita forte, costruendo il successo su una difesa solida e su un attacco efficace e ben distribuito. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra ha preso progressivamente il controllo della partita, allungando fino al +6 finale.

La gara di ritorno, persa 8–5, non ha compromesso il risultato complessivo. I ragazzi hanno infatti gestito con lucidità il vantaggio maturato nella differenza reti, affrontando la partita con maturità tattica e grande attenzione difensiva. Una sconfitta 'calcolata', giocata a testa alta con un obiettivo chiaro: portare a casa il risultato complessivo.

Il quinto posto finale in un girone di alto livello rappresenta il coronamento di un percorso di crescita costante per il gruppo, capace di superare momenti difficili e di migliorare nel corso della stagione.

"Dalla qualificazione al Girone Eccellenza fino al 5° posto finale, il percorso di questi ragazzi è stato davvero importante", commenta Acquatempra.