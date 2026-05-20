Le compagnie aeree premiano l'aeroporto di Firenze come 'Best airport 2026'

L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze si aggiudica il premio Routes Europe Award 2026 per la categoria dedicata agli scali con meno di 5 milioni di passeggeri annui. Si tratta di uno dei principali riconoscimenti internazionali nel settore dell’aviazione, assegnato sulla base delle valutazioni espresse direttamente dalle compagnie aeree e dagli operatori del comparto.

Il premio riconosce le attività di marketing aeroportuale, lo sviluppo del network e la collaborazione strategica con le compagnie aeree, valorizzando gli aeroporti che si distinguono per crescita, qualità delle relazioni e visione nel rafforzamento della connettività.

Negli ultimi anni lo scalo fiorentino ha consolidato il proprio ruolo strategico per l’accessibilità internazionale della Toscana, ampliando il network di collegamenti con 40 destinazioni servite e rafforzando le partnership con oltre 22 vettori europei e internazionali. Nel 2025 l’aeroporto ha gestito 3,8 milioni di passeggeri, registrando una crescita del 9,4% rispetto all’anno precedente, a conferma della crescente domanda di connettività internazionale del territorio.

“Questo premio rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto per rafforzare la connettività di Firenze e della Toscana, attraverso un dialogo costante con le compagnie aeree e una strategia orientata allo sviluppo sostenibile del traffico e del tessuto locale. Un ringraziamento speciale va quindi alla direzione commerciale e Avio per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questo percorso” ha dichiarato Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti. “È anche la conferma del valore strategico dello scalo per la competitività e l’accessibilità internazionale della Regione e dell’importanza di continuare a investire in un percorso di sviluppo infrastrutturale capace di accompagnare la crescita del territorio.”

Il premio è stato assegnato ieri sera a Rimini durante Routes Europe 2026, l’evento di riferimento per il networking e lo sviluppo del trasporto aereo europeo, che ogni anno riunisce compagnie aeree, aeroporti e stakeholder del settore.

Fonte: Toscana Aeroporti