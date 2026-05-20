Attivo della Cgil Empolese Valdelsa: solidarietà a Flotilla e lavoratori Kering

Si è tenuta oggi l'assemblea dei delegati e delle delegate della CGIL Empolese Valdelsa.

Al centro del confronto il tema di come passare dalla difesa della Costituzione, con il referendum sulla giustizia vinto poche settimane fa, alla sua effettiva applicazione.

Nella relazione introduttiva tenuta da Gianluca Lacoppola e negli interventi dei delegati dei vari settori lavorativi si è parlato di pace, solidarietà all'equipaggio della Flottilla, invitando a partecipare alle mobilitazioni che si stanno mettendo in campo in queste ore, di investimenti in scuola e sanità pubbliche e non di corsa al riarmo, di difesa delle pensioni sempre più povere a causa del mancato adeguamento al costo della vita.

E si è parlato di lavoro.

L'assemblea ha votato un ordine del giorno a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori Kering in sciopero e in manifestazione a Scandicci stamani (OdG che alleghiamo sotto il Comunicato).

Si è parlato di lavoratori in appalto ancora costretti a subire condizioni di lavoro difficili (dal sotto inquadramento, al cottimo mascherato, ai periodi di non retribuzione) e con cui continuiamo a impegnarci per trovare soluzioni efficaci.

Si è parlato di lavoratori pubblici costretti a ritmi di lavoro sempre più opprimenti per salari sempre più bassi, non in grado di recuperare anche solo l'aumento dell'inflazione.

E si è parlato di lavoro nell'industria, che nei periodi di difficoltà economica viene messo a rischio da scelte senza prospettiva di un sistema imprenditoriale che troppo spesso punta sullo sfruttamento intensivo del lavoro piuttosto che sulla qualità e l'innovazione.



Nella seconda parte questi temi sono stati argomento di confronto con le principali forze politiche di centro-sinistra in un dibattito che possiamo dire solo avviato e meriterà di essere approfondito nei prossimi mesi.

Le conclusioni sono state fatte dal Segretario Generale della CGIL Toscana Rossano Rossi che ha ricordato il lavoro svolto dalla CGIL in questi anni, rilanciato la raccolta firme per una sanità realmente pubblica e un sistema di appalti che riconosca parità di salario e di condizioni normative a parità di lavoro e invitato la politica ad essere conseguente agli impegni che vorrà prendere per tutelare il lavoro e la sua dignità.



Cgil Empolese Valdelsa