Auto: in Toscana l'età media sale a 11 anni e 5 mesi

Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Toscana, ormai arrivata a 11 anni e 5 mesi, in aumento del 2% su base annua; il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 880mila preventivi RC auto raccolti nell’ultimo anno. Nonostante l’incremento, però, la Toscana è risultata essere la regione italiana con i veicoli più giovani; a livello nazionale l’età media è pari a 12 anni e 6 mesi.

Altro dato che racconta quanto stia invecchiando il parco auto toscano è l’aumento della richiesta della garanzia “assistenza stradale”; secondo l’osservatorio Facile.it, nella regione ad aprile 2026 tra chi ha scelto una garanzia accessoria in fase di sottoscrizione della polizza RC, ben il 44,2% ha optato per l’assistenza stradale; lo scorso anno l’incidenza di questa copertura facoltativa era pari al 32,3%.

Le differenze provinciali

Sebbene il problema dell’anzianità dei veicoli riguardi tutta la regione, non mancano differenze provinciali. Leggendo i dati dell’analisi si scopre che le auto più vecchie della Toscana si trovano in provincia di Grosseto e Arezzo, entrambe aree dove ad aprile 2026 l’età media delle auto ha raggiunto i 12 anni e 11 mesi. Seguono nella graduatoria le province di Siena, con un’anzianità pari a 12 anni e 2 mesi, a pari merito Livorno e Pistoia con 11 anni e 8 mesi, e Massa-Carrara (11 anni e 6 mesi).

La provincia toscana dove, invece, circolano le auto più “giovani” è Prato, area in cui, sempre ad aprile 2026, l’età media era pari a 10 anni e 8 mesi. Seguono Firenze con 11 anni e, a pari merito, Pisa e Lucca (11 anni e 2 mesi).

Il parco auto è mediamente invecchiato in quasi tutta la regione, con una forbice compresa tra il +5% di Massa-Carrara e il +1% di Firenze. Uniche eccezioni Grosseto, dove l’anzianità è rimasta stabile rispetto a dodici mesi fa, e Lucca, area in cui è stato registrato un calo dell’1,5%.

Età e RC auto

Le conseguenze negative connesse all’invecchiamento delle auto in circolazione sono molteplici; alcune note, altre meno. Se è evidente che all’aumentare dell’età i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i consumi di carburante crescono, pochi sanno che anche il prezzo dell’assicurazione auto può essere influenzato dall’anzianità del veicolo.

Ad esempio, se il premio RC auto medio** per un’automobile di 10 anni è pari a 461 euro, il valore sale a 559 euro se il veicolo ha 12 anni e arriva addirittura a 575 euro se ne ha 14; in soli 4 anni il premio sale del 25%.

"Dal punto di vista assicurativo, bisogna inoltre mettere in conto che l’offerta di garanzie accessorie per le autovetture più vecchie è limitata - spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it -. Alcune coperture, ad esempio quella che tutela da furto e incendio, tendono ad essere meno efficaci all’avanzare dell’età del veicolo, mentre altre, come quelle contro gli eventi naturali o gli atti vandalici, difficilmente vengono offerte dalle compagnie assicurative se la vettura ha troppi anni sulle spalle".

Fonte: Facile.it SpA - Ufficio Stampa

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