Castelfranco, affidata la progettazione della rotatoria definitiva in Viale Europa

L'amministrazione Mini ha affidato i lavori per la progettazione della rotatoria definitiva che governa l'incrocio tra viale Europa, via Uscia e via Don Botti. Attualmente una rotatoria è presente, ma è solo in forma provvisoria. Con questo passaggio si va verso la realizzazione della nuova rotatoria definitiva e quindi verso la chiusura di una questione che era rimasta ferma alla sua forma provvisoria.

L'amministrazione Mini, dopo il periodo di sperimentazione con la rotatoria provvisoria, ha deciso di puntare alla realizzazione di un incrocio definitivo, che non solo sarà esteticamente più gradevole ma verrà studiato in modo da migliorare ulteriormente la sicurezza stradale su un incrocio che non è mai stato di facile gestione per la circolazione stradale. Per realizzare la nuova rotatoria tra i costi di progettazione e quelli di realizzazione, serviranno circa 80mila euro. Tale cifra per metà è finanziata da un bando regionale che il comune di Castelfranco si è aggiudicato e per il resto le risorse poco meno di 40 mila euro sono state reperite dai fondi comunali.

L'affidamento dei lavori è previsto, al netto di intoppi, entro il 28 luglio e la rotatoria dovrà essere pronta per l'inizio di dicembre.

"La nuova rotatoria - spiega l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli – avrà un aspetto diverso dall'attuale, non ancora del tutto definito, visto che siamo in fase di progettazione, ma sicuramente verrà studiata per ridurre la velocità dei veicoli che entrano nell'incrocio in modo da garantire una maggiore sicurezza stradale a veicoli e pedoni. Nei vari passaggi non decideremo da soli, ma dovremo avere il via libera anche dalla Provincia di Pisa, perché via Usciana, e viale Europa sono strade provinciali, anche se qui insistono in un contesto urbano. Abbiamo pensato che fosse importante cercare di risolvere in via definitiva questo incrocio dopo che avevamo tolto il semaforo e allestito la rotatoria provvisoria, come previsto da atti della precedente amministrazione. La scelta però di andare verso un incrocio definitivo l'abbiamo fatta noi, perché riteniamo che quello sia un nodo fondamentale della viabilità di Castelfranco e una delle porte di ingresso al comune e tenere a lungo una rotatoria provvisoria oltre che antiestetico potrebbe diventare dannoso per la sicurezza stradale".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa