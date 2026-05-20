CUPRA Night – Meet & Greet con Ciccio Caputo Venerdì 22 maggio 2026 – CUPRA Garage Empoli

Una serata esclusiva tra performance, intrattenimento e lifestyle CUPRA.

Venerdì 22 maggio 2026, il CUPRA Garage Empoli ospiterà la “CUPRA Night”, un evento speciale firmato Piemme Auto che vedrà protagonista Ciccio Caputo, uno degli attaccanti più amati del calcio italiano e ambassador di una serata pensata per unire sport, carattere e identità fuori dagli schemi.

L’evento, riservato su prenotazione a un numero limitato di ospiti, trasformerà il CUPRA Garage Empoli in uno spazio immersivo dove automotive, musica, convivialità ed esperienze dal vivo si incontrano secondo i codici estetici ed emozionali del brand CUPRA.

Nel corso della serata, gli ospiti avranno l’opportunità di incontrare dal vivo Ciccio Caputo, scattare fotografie, ricevere autografi e vivere un’esperienza esclusiva all’interno del nuovo spazio CUPRA di Empoli.

CUORE DELLA SERATA: IL PERFORMANCE TALK

Momento centrale dell’evento sarà il “Performance Talk”, un’intervista live condotta da Andrea Capretti, giornalista di Radio Sportiva, che vedrà protagonisti:

- Ciccio Caputo

- Massimiliano Mechetti – titolare Piemme Auto

- Giuseppe Telesca - Sales Manager Piemme Auto

Un dialogo autentico tra sport, mentalità, territorio e passione, capace di raccontare il legame tra il mondo performance e la filosofia CUPRA.

UN’ESPERIENZA TRA GUSTO, MUSICA E INTRATTENIMENTO

La CUPRA Night sarà accompagnata da una serie di experience pensate per coinvolgere gli ospiti in ogni momento della serata.

Tra queste:

- Signature Gin Tonic Experience con Gin Brusco

- Stand degustazione Birra Pagnotta

- Finger food selection

- Live DJ Set con Davide Bianucci

- Challenge di palleggi con premio speciale

- Gadget esclusivi CUPRA

Gli spazi interni ed esterni del CUPRA Garage Empoli saranno allestiti con luci scenografiche, videoproiezioni e ambientazioni ispirate al mondo CUPRA, dando vita a un’atmosfera dinamica, contemporanea e coinvolgente.

L’obiettivo è offrire al pubblico non una semplice serata evento, ma un’esperienza capace di raccontare il brand attraverso emozioni, relazioni e intrattenimento.

L’EVENTO

📍 CUPRA Garage Empoli – Piemme Auto

Via Lucchese 223 – Empoli (FI)

📅 Venerdì 22 maggio 2026

🕖 Ore 19:00

Evento su prenotazione fino a esaurimento posti disponibili.

Contatti stampa

Daniele Paganelli – Marketing Manager

📞 0583 933750

📧 daniele.paganelli@tuscaniaauto.it

🌐 www.gruppomechetti.it