Ricevimento libero del sindaco Mantellassi annullato per giovedì 21 maggio 2026

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Gli appuntamenti riprenderanno regolarmente giovedì 28 maggio

Il ricevimento libero del sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi non sarà effettuato domani, giovedì 21 maggio 2026.

Gli appuntamenti con il primo cittadino riprenderanno regolarmente giovedì 28 maggio. Coloro che vorranno parlare con il sindaco per questioni semplici, di facile soluzione, potrà recarsi al primo piano del palazzo comunale di via del Papa e aspettare il proprio turno in ordine di arrivo.

 Mentre per le situazioni più complesse, che hanno bisogno di più tempo, il ricevimento sarà su appuntamento da concordare con la Segreteria del Sindaco, telefonando al numero 0571 757148 oppure tramite e-mail: segr.sindaco@comune.empoli.fi.it

 Per tutte le informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito internet del Comune di Empoli al link: https://bit.ly/4bjctGK

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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