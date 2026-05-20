Cresce l'età delle auto in Toscana: la media è di 11 anni e 5 mesi

Economia e Lavoro Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Toscana. A certificarlo è un’indagine di Facile.it, secondo cui il parco veicoli regionale ha raggiunto un’anzianità media di 11 anni e 5 mesi. Un dato che conferma il progressivo invecchiamento delle vetture sulle strade toscane, seppur ancora al di sotto della media nazionale, pari a 12 anni e 6 mesi.

In questo scenario, la provincia di Firenze si distingue come una delle aree con le auto più “giovani” della regione. Ad aprile 2026, infatti, l’età media dei veicoli circolanti nel territorio fiorentino si è attestata a 11 anni, rendendo Firenze la seconda provincia toscana meno “anziana” dal punto di vista del parco auto, preceduta soltanto da Prato.

È proprio Prato, infatti, a registrare il dato migliore della Toscana, con una media di 10 anni e 8 mesi. Seguono Firenze e, a pari merito, Pisa e Lucca, dove le auto hanno un’età media di 11 anni e 2 mesi.

Situazione opposta invece per Grosseto e Arezzo, che si confermano le province con le vetture più vecchie della regione: qui l’età media raggiunge i 12 anni e 11 mesi. Poco sotto Siena, con 12 anni e 2 mesi, mentre Livorno e Pistoia si attestano entrambe a 11 anni e 8 mesi. Massa-Carrara chiude il quadro con una media di 11 anni e 6 mesi.

L’indagine evidenzia inoltre come il parco auto sia mediamente invecchiato in quasi tutta la Toscana nell’ultimo anno. Gli aumenti più marcati sono stati registrati a Massa-Carrara (+5%), mentre Firenze ha fatto segnare una crescita più contenuta (+1%). Fanno eccezione soltanto Grosseto, dove il dato è rimasto stabile rispetto al 2025, e Lucca, unica provincia a registrare un ringiovanimento del parco auto, con un calo dell’età media pari all’1,5%.

Notizie correlate

Firenze
Attualità
20 Maggio 2026

A Firenze un nuovo hub per guidare le Pmi verso la finanza alternativa

Ampliare le conoscenze finanziarie degli imprenditori e accompagnare le aziende verso il rafforzamento della propria struttura, favorendo l’accesso a forme di finanza alternative al credito bancario tradizionale, come l’emissione di [...]

Firenze
Economia e Lavoro
20 Maggio 2026

Ssati, Claudio Terrazzi confermato presidente

Claudio Terrazzi è stato confermato presidente per il quinquennio 2026–2031 della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi di Firenze (SSATI). La riconferma dell’imprenditore fiorentino è avvenuta oggi, [...]

Firenze
Attualità
19 Maggio 2026

Edilizia piccola e media industria: firmato il nuovo contratto regionale

Un rinnovo di importanza strategica che valorizza il comparto edile in Toscana. È stato sottoscritto questa mattina presso la sede di Confapi Toscana il nuovo Contratto Collettivo Regionale del Lavoro [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina