Cresce l'età delle auto in Toscana: la media è di 11 anni e 5 mesi

Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Toscana. A certificarlo è un’indagine di Facile.it, secondo cui il parco veicoli regionale ha raggiunto un’anzianità media di 11 anni e 5 mesi. Un dato che conferma il progressivo invecchiamento delle vetture sulle strade toscane, seppur ancora al di sotto della media nazionale, pari a 12 anni e 6 mesi.

In questo scenario, la provincia di Firenze si distingue come una delle aree con le auto più “giovani” della regione. Ad aprile 2026, infatti, l’età media dei veicoli circolanti nel territorio fiorentino si è attestata a 11 anni, rendendo Firenze la seconda provincia toscana meno “anziana” dal punto di vista del parco auto, preceduta soltanto da Prato.

È proprio Prato, infatti, a registrare il dato migliore della Toscana, con una media di 10 anni e 8 mesi. Seguono Firenze e, a pari merito, Pisa e Lucca, dove le auto hanno un’età media di 11 anni e 2 mesi.

Situazione opposta invece per Grosseto e Arezzo, che si confermano le province con le vetture più vecchie della regione: qui l’età media raggiunge i 12 anni e 11 mesi. Poco sotto Siena, con 12 anni e 2 mesi, mentre Livorno e Pistoia si attestano entrambe a 11 anni e 8 mesi. Massa-Carrara chiude il quadro con una media di 11 anni e 6 mesi.

L’indagine evidenzia inoltre come il parco auto sia mediamente invecchiato in quasi tutta la Toscana nell’ultimo anno. Gli aumenti più marcati sono stati registrati a Massa-Carrara (+5%), mentre Firenze ha fatto segnare una crescita più contenuta (+1%). Fanno eccezione soltanto Grosseto, dove il dato è rimasto stabile rispetto al 2025, e Lucca, unica provincia a registrare un ringiovanimento del parco auto, con un calo dell’età media pari all’1,5%.

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