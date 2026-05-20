"Firenze, 4 novembre 1966: la città racconta l'alluvione": come partecipare

Il ricordo è un patrimonio collettivo e si esprime anche attraverso il racconto tra generazioni. Con questo obiettivo, a sessant’anni dall’alluvione di Firenze del 1966, l’Archivio di Stato di Firenze e Fondazione CR Firenze invitano la cittadinanza a partecipare alla call "Firenze, 4 novembre 1966: la città racconta l’alluvione". Un appello a tutti coloro che siano disposti a donare i propri racconti sull’alluvione del ‘66, sia che l’abbiano vissuta direttamente sia che ne abbiano memoria attraverso i racconti di familiari, amici, conoscenti.

C'è tempo fino al 31 maggio 2026 per iscriversi alla selezione che servirà ad individuare i partecipanti ai laboratori gratuiti che si terranno dal 6 al 10 giugno 2026 presso l’Archivio di Stato di Firenze, durante i quali si raccoglieranno le testimonianze dirette e indirette dell’alluvione. Due saranno i laboratori previsti: gli incontri con le interviste ai cittadini, che verranno raccolte in formato audio e video da Studio Azzurro, noto gruppo di ricerca artistica che dal 1982 esplora i linguaggi delle nuove tecnologie; il laboratorio sul gesto in cui il corpo diventa lo strumento di narrazione, a cura di Company Blu, storica compagnia di danza contemporanea e ricerca.

ASFi Casa editrice Sansoni Fototeca

I materiali raccolti si trasformeranno in un’opera d’arte collettiva, che verrà presentata al pubblico a novembre 2026, in occasione delle celebrazioni dei 60 anni dall’alluvione di Firenze. La comunità viene così chiamata a farsi custode della memoria attraverso la sua condivisione in una forma che ne rinnova il racconto con la volontà di mettere in contatto generazioni diverse.

La Call "Firenze, 4 novembre 1966: la città racconta l’alluvione" è una delle azioni previste dal programma RI-EMERGERE 1966–2026, un progetto dell’Archivio di Stato di Firenze e Fondazione CR Firenze, realizzato in occasione delle celebrazioni dei 60 anni da quel disastroso evento. Il programma, che comprenderà la performance finale, una mostra, iniziative di restauro, culturali e scientifiche organizzate dall’Archivio di Stato di Firenze, sarà inaugurato a novembre 2026.

Qui maggiori informazioni, Qui il form da compilare per partecipare

I PARTNER

Studio Azzurro: Studio Azzurro è un noto gruppo di ricerca artistica fondato a Milano nel 1982 da Fabio Cirifino, Paolo Rosa e Leonardo Sangiorgi. Pionieri in Italia nella videoarte, esplorano le possibilità poetiche delle nuove tecnologie, creando videoambienti, installazioni interattive, spettacoli e "musei di narrazione" che coinvolgono attivamente lo spettatore.

Company Blu: Company Blu è una storica compagnia di danza contemporanea e ricerca fondata nel 1989 a Sesto Fiorentino da Alessandro Certini e Charlotte Zerbey. Nota per l'improvvisazione e la produzione di spettacoli, ha sede presso il Teatro della Limonaia e si occupa anche di formazione professionale e rassegne artistiche, operando sia in Italia che all’estero.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa