Fucecchio, al via un nuovo servizio per il rafforzamento della sicurezza e del decoro degli immobili comunali

La Giunta Comunale guidata dalla sindaca Emma Donnini ha approvato gli indirizzi per l’avvio di un nuovo servizio sperimentale di custodia e portierato presso alcune aree e immobili comunali, al fine di rafforzare le attività di tutela del patrimonio pubblico e contrastare i fenomeni di vandalismo che continuano a interessare il territorio. Il servizio in questione prende avvio nella settimana in corso.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle politiche di sicurezza urbana e di valorizzazione del decoro cittadino, con particolare riferimento a criticità segnalate negli ultimi mesi, tra cui episodi di danneggiamento agli ascensori pubblici situati in Piazza Giovanni Paolo II. Si tratta di un servizio articolato e voluto fortemente dall'amministrazione per tutelare aree e servizi del territorio comunale.

Il servizio di custodia e controllo sarà attivato, in via sperimentale per circa sei mesi, nelle aree ritenute più sensibili dall'amministrazione in collaborazione con l'istituto di vigilanza selezionato. Il nuovo servizio prevede attività di controllo e monitoraggio a 360 gradi, anche in orario serale e/o quello notturno, affidandosi a operatori fiduciari qualificati.

Gli operatori saranno costantemente collegati con la centrale operativa dell’istituto di appartenenza e potranno attivare, in caso di necessità, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale secondo le procedure previste. L’Amministrazione sottolinea come la misura si inserisca in un percorso già avviato negli anni precedenti, che ha mostrato risultati positivi in termini di riduzione degli episodi di vandalismo e miglioramento della percezione di sicurezza nelle aree interessate.

"Con questo intervento – sottolineano la sindaca Emma Donnini e l’assessora al decoro Sabrina Mazzei – l’amministrazione conferma la volontà di proseguire nel rafforzamento delle azioni di presidio e tutela del patrimonio pubblico, promuovendo al contempo una maggiore collaborazione tra istituzioni e soggetti incaricati della sicurezza sussidiaria. L’obiettivo è garantire una presenza costante nelle aree più sensibili del territorio comunale, prevenire episodi di vandalismo e restituire ai cittadini spazi pubblici più sicuri, decorosi e pienamente fruibili. Si tratta di un impegno concreto volto a migliorare la qualità della vita della comunità e a rafforzare il senso di sicurezza e rispetto dei beni comuni".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa