Consorzio a Empoli, per la Giornata Mondiale delle Api un progetto di riqualificazione

Un lavoro di squadra a favore delle api e della cittadinanza di Empoli: è il nuovo lungarno tra Via Alzaia, l'Ospedale San Giuseppe e la Vela Margherita Hack riqualificato dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno in accordo con il Genio Civile della Regione Toscana, il Comune di Empoli e con la consulenza scientifica dell'Università di Firenze.

Più tecnicamente, in questa area recuperata dall'incuria e dalle diverse proprietà private, è stata conclusa la pulizia dalle piante infestanti, il recupero e la valorizzazione delle piante più grandi già presenti e di amplia varietà arborea e la semina di prati polifiti permanenti che ora stanno cominciando a fiorire facendo bella mostra di colori primaverili, ma non solo.

Lo scopo della riqualificazione infatti è plurimo: le manutenzioni mediante sfalcio saranno eseguito in modo sperimentale e ragionato per favorire le fioriture e dunque l'alimentazione di tanti insetti impollinatori, su tutti le api di cui oggi si celebra la Giornata Mondiale. Ma una sponda con tante belle piante e fiori è anche un luogo di passeggiate, relax e fruizione delle tante risorse del fiume.

"Questa inaugurazione rientra nella Settimana Nazionale della Bonifica 2026 ed è un evento che riassume in sé le tante funzioni del Consorzio e delle sue attività di manutenzione e sistemazione lungo i fiumi - commenta il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Paolo Masetti - A Empoli, sull'Arno come sui rii minori il Consorzio opera non solo per una sempre maggiore sicurezza idraulica ma anche per avere corsi d'acqua belli paesaggisticamente e godibili dalla cittadinanza. Invito tutti a passare di qui e scoprire con i vari cartelli che abbiamo posizionato la bellezza delle piante presenti".

Secondo il presidente Eugenio Giani e il Sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika: “Un modo concreto e originale per celebrare la Giornata Mondiale delle Api, che ci ricorda quanto è preziosa la biodiversità e che occorre tutelarla con forza anche nei contesti urbani. In questo caso la messa a dimora di specie erbacee attrattive per gli insetti impollinatori è un regalo che facciamo alla natura, ma anche alla città e alla comunità, cui restituiamo un’area fluviale più fruibile e accogliente, affinché sia vissuta apprezzandone bellezza e sostenibilità”.

"Quest'area lungo l'Arno - commentano il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci - è molto frequentata dai cittadine e cittadini che vogliono fare una passeggiata nella natura a due passi da casa. Il lavoro del Consorzio di Bonifica è centrale nell'assicurare aree sicure e fruibili alla cittadinanza, specialmente in un territorio ricco di corsi d'acqua come Empoli. Anche il Comune sta mantenendo alcune aree a sfalcio ridotto per tutelare la biodiversità ed è giusto mantenere al meglio questo 'corridoio fluviale' del nostro territorio".

Fonte: Ufficio Stampa