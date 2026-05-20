Incidente in A1 tra Valdarno e Arezzo, riaperto il tratto

Cronaca Arezzo
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Code in direzione Roma

Incidente questa mattina intorno alle 9 sulla A1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, dove è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato occupando l'intera carreggiata. In seguito all'incidente, avvenuto al km 356, il tratto è stato temporaneamente chiuso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, polizia stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Come informa Autostrade attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda verso Roma.

Per chi viaggia verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria a Valdarno dove si registrano 2 km di coda, è consigliato di percorrere la S.R. 69 verso Arezzo per poi rientrare in A1 ad Arezzo. Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Roma è consigliato di uscire ad Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere la S.S.326 Raccordo Siena-Bettole per poi rientrare in A1 a Valdichiana.

Riaperto il tratto

È stato riaperto il tratto compreso tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma, precedentemente chiuso a causa dell'incidente al km 356.

Attualmente, viene spiegato da Autostrade, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda verso Roma, inoltre si registrano 3 km di coda in corrispondenza della precedente uscita obbligatoria di Valdarno. Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Roma è consigliato di uscire ad Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorre S.S.326 Raccordo Siena-Bettole per poi rientrare in A1 a Valdichiana.

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