Incontro, comunità e condivisione: a Empoli arriva la Fiera della Gentilezza

Una giornata di dialogo, inclusione e stare insieme. Sabato 13 giugno 2026, il Parco Mariambini di Empoli diverrà casa per la Fiera della Gentilezza. La manifestazione, nata dall’incontro tra il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e realizzata in collaborazione con l'Ass. Culturale D.I.V.A. e con il patrocinio del Comune di Empoli, torna con una seconda edizione tutta da vivere, mettendo al centro il valore del sorriso e del supporto reciproco: la volontà degli organizzatori è offrire l’opportunità di riscoprire e riscoprirsi nel segno della gentilezza, parola chiave di una iniziativa dove la partecipazione è centrale.

La giornata, che prenderà il via alle ore 10, proporrà un programma vivace, con occasioni di riflessione e approfondimento ma anche di gioco e divertimento. Dalle 10 alle 12.30 spazio alle Tavole gentili fra dialogo, gioco e confronto per coloro che vorranno dar voce alle proprie idee e contribuire a porre le basi per la stesura di un Manifesto della Gentilezza che contenga regole, spunti e obiettivi per garantire una diffusione sempre maggiore delle pratiche della gentilezza, dell'inclusione e del rispetto comune. Per iscriversi alle Tavole gentili, al quarto appuntamento, basta compilare il form disponibile su www.fieradellagentilezza.it.

Nel pomeriggio dalle 16 spazio alle associazioni che sceglieranno di contribuire alla Fiera, con esposizioni, laboratori e attività per tutte le età, mentre alle 18.30, dopo i saluti istituzionali, si terrà l’inaugurazione della nuova ambulanza delle Pubbliche Assistenze Riunite Empoli - Castelfiorentino, dono di lavoratori e lavoratrici della Sammontana in memoria dell’imprenditore Loriano Bagnoli, recentemente scomparso. Gran finale della giornata insieme, sarà la consegna del Premio Gentilezza 2026, alle ore 21.30. Il vincitore o la vincitrice sarà scelto fra le candidature che arriveranno da cittadine e cittadini: la volontà delle associazioni promotrici del contest è quella di valorizzare il contributo che ognuno e ognuna può dare con le proprie azioni quotidiane sul tema del rispetto, dell’inclusione e della solidarietà, guardando alla gentilezza come sinonimo di umanità e generosità. Per inviare le candidature è necessario compilare il form online, disponibile insieme al regolamento del contest, su www.fieradellagentilezza.it: c’è tempo fino alle ore 23.59 del 6 giugno 2026.

Tutte le informazioni utili sulla Fiera della Gentilezza, sulle Tavole gentili e sul contest Premio Gentilezza 2026 sono disponibili sul sito web www.fieradellagentilezza.it e sui canali Facebook e Instagram della Fiera.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli - Castelfiorentino

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