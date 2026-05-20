'Insieme costruiamo la pace' a Cerreto Guidi

Il Comune di Cerreto Guidi si prepara ad accogliere una significativa tappa del “Giro d’Italia per la Pace”, iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani (Enti Locali per la Pace). “Insieme costruiamo la pace”, in programma sabato 30 maggio, si inserisce in un percorso consolidato che vede da tempo il territorio protagonista di iniziative dedicate alla promozione della cultura della pace, tra cui attività nelle scuole, momenti pubblici di riflessione, adesioni a campagne nazionali e collaborazioni con associazioni, parrocchie e realtà del volontariato. Un impegno continuo che trova in questa iniziativa un momento di sintesi e rilancio.

Il programma prenderà il via alle ore 9,30 in Piazza Dante Desideri con l’arrivo della Lampada della Pace, simbolo di unità e dialogo tra i popoli. Seguirà, alle ore 10,00, presso il Museo della Memoria Locale, la tavola di confronto “I nuovi costruttori di pace”, occasione di approfondimento sui temi dell’educazione alla pace e del ruolo attivo delle comunità locali. Alle ore 11,00 è prevista la Marcia della Pace, aperta a tutti, lungo l’anello del centro storico, con il coinvolgimento di associazioni, cittadini e realtà del territorio. La mattinata si concluderà con l’inaugurazione del “Cantiere della Pace”, sempre presso il Museo della Memoria Locale, uno spazio simbolico dedicato alla costruzione quotidiana di relazioni fondate su rispetto, dialogo e cooperazione.

“La pace non è un concetto astratto ma un impegno concreto che deve attraversare la vita quotidiana delle comunità locali. Con questa giornata, inserita nel percorso del Giro d’Italia per la Pace, Cerreto Guidi rinnova e rafforza il proprio ruolo nel promuovere valori di dialogo, accoglienza e rispetto dei diritti umani” dichiara il Sindaco Simona Rossetti.

Sulla stessa linea l’Assessore Andrea Lavecchia che aggiunge: “Questa iniziativa rappresenta il punto di arrivo e allo stesso tempo di ripartenza di un lavoro costruito negli anni insieme a scuole, associazioni e cittadini. La pace si costruisce giorno dopo giorno, attraverso piccoli gesti, iniziative concrete e partecipazione: il 30 maggio sarà un momento importante per ribadirlo insieme”.

L’iniziativa rappresenta dunque un passo ulteriore in un cammino condiviso, che riconosce nella pace un valore fondamentale da costruire giorno dopo giorno attraverso azioni e responsabilità condivise. Il messaggio che accompagna la giornata “La pace comincia da noi, ogni giorno” richiama tutta la cittadinanza a partecipare attivamente. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa