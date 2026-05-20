Jonathan Canini torna sul palco con 'Te lo giuro sul tuo ex'

La verità è sopravvalutata. In un mondo che ci chiede di essere sempre perfetti, efficienti e aggiornati, la bugia è diventata un atto di sopravvivenza. Parola di Jonathan Canini. 'Te lo giuro sul tuo ex' è il nuovo spettacolo dell’attore e comico che debutta, in anteprima, da sabato 23 a venerdì 29 maggio al Teatro Il Garibaldi di Prato (escluso martedì 26).

Le anteprime previste inizialmente erano due, ma la forte richiesta ha portato all'aggiunta di quattro repliche. I biglietti sono andati esauriti rapidamente e, al momento, risultano disponibili solo posti per la data di venerdì 29.

Il tour riprenderà a metà giugno con diverse tappe in Toscana, tra cui la Fortezza Medicea di Arezzo, il Castello Pasquini di Castiglioncello, La Versiliana di Marina di Pietrasanta e piazza Duomo a San Miniato. Il calendario è in continuo aggiornamento con nuove date che vengono progressivamente aggiunte.

Lo spettacolo segna il ritorno in scena di Jonathan Canini dopo il successo di 'Vado a vivere con me', che ha registrato oltre 130 repliche in tutta Italia. Il nuovo progetto affronta, in chiave comica, il tema delle bugie nella vita quotidiana.

Attraverso situazioni di vita comune, come pranzi in famiglia o eventi sociali, lo spettacolo esplora il ruolo delle piccole e grandi menzogne, presentandole come parte ricorrente delle relazioni e delle dinamiche sociali.

'Te lo giuro sul tuo ex' è stato scritto da Jonathan Canini e Walter Santillo - che cura anche la regia - con la collaborazione di Stefano Santomauro. Prevendite su www.ticketone.it.

“Ho lavorato tantissimo a questo nuovo spettacolo -- svela Jonathan Canini – e non vedo l’ora di portarlo in scena. Porterò con me alcuni miei 'vecchi' compagni di viaggio. Credo che personaggi come Pamela e il Fattone non mi abbandoneranno mai”.

Poco più che trentenne, Jonathan Canini riscrive la tradizione comica toscana, declinandola in versione terzo millennio. Attivissimo sui social, conta un milione e mezzo di follower e diverse apparizioni in Tv, tra cui la partecipazione a due episodi della serie “I delitti del Barlume”. Ma la sua vera forza, sin dagli esordi, è stata quella di cercare il contatto diretto col pubblico, sul palco, davanti a una platea in carne e ossa.

ANTEPRIMA

Sabato 23 maggio ore 21 - Teatro Il Garibaldi – Prato SOLD OUT

Domenica 24 maggio ore 17 - Teatro Il Garibaldi – Prato SOLD OUT

Lunedì 25 maggio ore 21 - Teatro Il Garibaldi – Prato SOLD OUT

Mercoledì 27 maggio ore 21 - Teatro Il Garibaldi – Prato SOLD OUT

Giovedì 28 maggio ore 21 - Teatro Il Garibaldi – Prato SOLD OUT

Venerdì 29 maggio ore 21 - Teatro Il Garibaldi – Prato

TOUR

Sabato 20 giugno ore 21,30 – Ex mercato dei fiori - Pescia (PT)

Venerdì 26 giugno ore 21 - Fortezza Medicea - Arezzo

Venerdì 24 luglio ore 21,30 - Castello Pasquini – Castiglioncello (LI)

Sabato 25 luglio ore 21,30 - Fortezza Medicea - Siena

Lunedì 26 luglio ore 21,30 - La Versiliana - Marina di Pietrasanta (LU)

Venerdì 31 luglio ore 21,15 - Piazza Duomo - San Miniato (PI)

Sabato 1 agosto ore 21,15 - Piazza Duomo - San Miniato (PI)

Giovedì 6 agosto ore 21,15 - Teatro delle Miniere - Rio Marina/Isola d’Elba (LI)

Martedì 11 agosto ore 21,30 - Parco Centrale – Follonica (GR)

Fonte: Ufficio Stampa

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