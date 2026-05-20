Montespertoli entra nel Network nazionale dei Comuni amici della famiglia

Montespertoli è ufficialmente un Comune amico della famiglia. Con comunicazione del 15 maggio scorso, la Provincia autonoma di Trento – ente di certificazione del Network nazionale – ha accolto la domanda presentata dall’Amministrazione comunale e ha iscritto Montespertoli al numero 228 del Registro dei soggetti pubblici e privati certificati “Amici della famiglia”, nella sezione “Network nazionale”.

L’adesione rappresenta il primo passo del percorso che porterà Montespertoli all’ottenimento del marchio “Family Friendly”, la certificazione che premia le amministrazioni capaci di mettere la famiglia al centro delle proprie politiche pubbliche.

Il Network nazionale dei Comuni amici della famiglia – istituito nel 2017 dalla Provincia autonoma di Trento insieme al Comune di Alghero e all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose – riunisce le amministrazioni che scelgono di promuovere nel proprio territorio politiche di sostegno al benessere delle famiglie residenti e ospiti. L’adesione, come specificato nella delibera, non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, ma porta con sé l’accesso a buone pratiche, materiali informativi e a una rete nazionale di Comuni che condividono lo stesso impegno.

"L’ingresso nel Network nazionale è un riconoscimento importante per la nostra comunità – dichiara Daniela Di Lorenzo, Assessora con delega alle Politiche della Famiglia –. Da tempo lavoriamo perché Montespertoli sia un paese accogliente, vivibile e attrattivo per chi sceglie di costruire qui il proprio futuro familiare. La famiglia non è soltanto una dimensione privata: è una risorsa pubblica che genera coesione, capitale sociale e benessere per l’intera collettività. Per questo abbiamo voluto inserire l’adesione al Network nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, come impegno strutturale e non come iniziativa estemporanea".

"Per accompagnare questo percorso - prosegue Di Lorenzo - sarà istituito a breve un comitato dedicato, con il compito di monitorare l'attuazione del progetto, garantire la coerenza delle azioni intraprese e coinvolgere attivamente cittadini, associazioni e realtà del territorio".

Parallelamente prenderà avvio il percorso per il conseguimento del marchio Family Friendly, che prevede l’adozione di standard certificati in materia di politiche familiari, conciliazione vita-lavoro e qualità dei servizi rivolti ai nuclei con figli.