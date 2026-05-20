Oltre 300 giovani delle scuole di Pisa allo spettacolo con Patrizio Oliva

Oltre 300 studenti degli istituti scolastici cittadini hanno partecipato nella mattinata di mercoledì 20 maggio, alla Stazione Leopolda, allo spettacolo “Patrizio vs Oliva”, primo appuntamento in programma nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, promosso dal Comune di Pisa con il contributo del Ministero dell’Interno. L’iniziativa, dedicata ai temi della prevenzione delle dipendenze e del disagio giovanile, ha visto protagonista l’ex campione di pugilato Patrizio Oliva, che ha portato sul palco il proprio spettacolo autobiografico insieme alla sua compagnia teatrale. Presente anche l’assessore alla scuola del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi.

«Uno spettacolo – spiega l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi – che trasmette un messaggio molto forte sull’importanza della forza d’animo e della capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. L’iniziativa ha coinvolto tantissimi ragazzi, offrendo anche un momento di confronto e riflessione al termine della rappresentazione. Tra i temi affrontati ci sono il valore dell’impegno, la capacità di reagire alle sconfitte e l’importanza di non arrendersi nei momenti più difficili. Per questo il messaggio dell’incontro si lega anche alla campagna di sensibilizzazione sui rischi delle dipendenze e del consumo di sostanze stupefacenti. Patrizio Oliva non ha soltanto portato in scena uno spettacolo, ma ha dialogato con i ragazzi mettendo a disposizione la propria esperienza umana e sportiva, trasmettendo ai più giovani messaggi di impegno, rispetto e fiducia nel futuro».

«È una storia – racconta Patrizio Oliva – che si sviluppa su due binari paralleli: da una parte Patrizio il pugile, dall’altra Patrizio il ragazzo. Attraverso questo spettacolo raccontiamo la parte più personale della vita, segnata da difficoltà, povertà e da un contesto familiare complicato, e al contempo il percorso sportivo che mi ha portato a costruire la mia carriera senza perdere fiducia e determinazione. Credo sia un messaggio importante da trasmettere ai ragazzi».

Hanno partecipato all’evento 7 classi delle scuole secondarie di primo grado “V. Galilei”, “G. Gamerra”, “G. Toniolo” e “L. Fibonacci” e 8 classi degli istituti secondari di secondo grado “Galilei-Pacinotti”, “F. Buonarroti”, “Da Vinci-Fascetti” e “Santoni-Gambacorti”. Nel corso della mattinata, l’ambasciatrice del progetto “Costruiamo gentilezza” e rappresentante della dirigenza dell’Istituto “Vincenzo Galilei”, Germana Delle Canne, ha consegnato a Patrizio Oliva il riconoscimento “Ambasciatore di gentilezza nello sport” per il suo impegno nella diffusione di messaggi positivi. Al termine dello spettacolo si è svolto un momento di confronto con studenti e docenti, attraverso domande e interventi dedicati ai temi della socialità, delle dipendenze e delle fragilità giovanili.

Nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, il Comune di Pisa ha promosso anche la campagna informativa “Resta lucido. Goditi la meraviglia”, pensata con un approccio orientato soprattutto alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui rischi legati alle dipendenze. La campagna prevede la distribuzione di volantini informativi negli istituti scolastici cittadini, con indicazioni sui servizi di supporto dedicati ai più giovani. Le iniziative del progetto proseguiranno venerdì 5 giugno alle ore 21, sempre alla Stazione Leopolda, con lo spettacolo “Costruire il futuro” di Paolo Crepet, dedicato ai temi delle dipendenze, del disagio giovanile e ai contenuti del suo ultimo libro “Il reato di pensare”. Per l’iniziativa sono previsti posti riservati a docenti e genitori, oltre a ulteriori posti gratuiti prenotabili attraverso la piattaforma Eventbrite.

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