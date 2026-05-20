Fucecchio ribolle di attesa per il Palio: presentato il Cencio dipinto da Sara Aringhieri

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Su tutta piazza Vittorio Veneto campeggia un'opera d'arte, acclamata da un popolo. Dodici contrade stanno ribollendo di attesa per il 24 maggio, data in cui si decideranno i loro destini. E una, solo una, potrà prendere in mano quel drappo dipinto. Nella cornice più suggestiva del centro di Fucecchio è stato presentato nella serata di martedì 19 maggio il Cencio che andrà alla contrada vincitrice del Palio, giunto alla 45esima edizione.

Il dipinto ritrae una donna dal cui soffio nasce una sorta di arcobaleno su cui si trovano i veri protagonisti del Palio, i cavalli. La presentazione è avvenuta in una piazza gremita di persone, di fronte ai figuranti e alle centinaia di contradaioli e contradaiole in festa.

A realizzare il Cencio è, per il secondo anno di fila, una mano femminile. Si tratta di Sara Aringhieri, artista originaria di Castelfranco di Sotto e diplomatasi all'Istituto Statale d'Arte di Firenze. Aringhieri ha uno studio nella vicina Santa Croce e si dedica alla produzione artistica indipendente, realizzando quadri e illustrazioni su commissione. Il suo lavoro si distingue, fanno sapere da Fucecchio, "per l’attenzione alla qualità esecutiva e per la capacità di reinterpretare in chiave contemporanea le tecniche apprese nel corso degli anni".

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