"Parliamone... e non solo", ultimi due incontri a Montopoli

Dopo gli appuntamenti dedicati all'infanzia e il ciclo dedicato all'adolescenza, si avvia alla conclusione l'edizione 2026 di Parliamone. La rassegna del Comune di Montopoli in Val d’Arno si conclude con due appuntamenti dedicati al benessere, al confronto a tutte le età che si terranno al bosco di Montopoli (Via Tosco Romagnola 51 - Casteldelbosco). Sabato 23 maggio dalle 10 alle 12 è in programma il laboratorio Corpo, mente e cuore "Non è mai troppo tardi per essere felici". Un incontro gratuito rivolto a persone adulte e over 65 a cura degli psicologi Marco Avino e Caterina Tincolini. Prenotazione obbligatoria scrivendo un messaggio WhatsApp al numero del Comune di Montopoli: 3358096619.

Caterina Tincolini e Marco Avino

Sabato 30 maggio dalle 9 alle 13, sempre al bosco di Montopoli, si terrà la tavola rotonda conclusiva dal titolo "Argento Vivo: Esistere per tutta la vita" a cui interverranno: Barbara Pagni (Referente coordinamento zonale Valdarno Inferiore), Viviana Bartolucci e Claudia Capozza (Progetto Desteenazione), Paolo Tinghi (Presidente dell’Università Popolare Ignazio Donati), Barbara Frosini (coordinatrice pedagogica del Comune di Montopoli in Val d'Arno) e la sindaca Linda Vanni.

Il percorso, promosso dall'assessorato all’istruzione e che vede la collaborazione e il coinvolgimento anche degli assessorati al sociale e alla cultura, curato dalla dott.ssa Barbara Frosini, si articola complessivamente in otto appuntamenti con esperti del settore. L'obiettivo è indagare il senso del benessere e la qualità delle relazioni in ogni fase della vita: dalla prima infanzia all’età adulta, con un focus inedito e approfondito sull’adolescenza. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e pensati per offrire strumenti pratici e momenti di riflessione guidata, consolidando la rete educativa del territorio di Montopoli in Val d’Arno.

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