Il Pd di Capraia e Limite conferma segretario Michele Puccioni

Lunedì 18 maggio l’Unione comunale del Partito Democratico di Capraia e Limite ha svolto contemporaneamente i congressi dei circoli Pd di Capraia e di Limite.

L’assemblea si è aperta con i saluti dei rappresentanti Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva, con i quali il Partito democratico di Capraia e Limite, già due anni fa, aveva iniziato il percorso unitario per le amministrative 2024 a sostegno dell’attuale maggioranza in consiglio comunale, rinnovando la volontà di proseguire insieme per la costruzione di un centrosinistra che rappresenti un’alternativa concreta.

Si è proseguito con l’illustrazione delle linee programmatiche da parte dei canditati alle segreterie di Circolo e alla segreteria dell’unione comunale, a cui sono seguiti gli interventi degli iscritti e dei simpatizzanti, con la chiusura finale di Maurizio Cei, candidato alla segreteria della Federazione Empolese Valdelsa.

Alla fine delle presentazioni si sono svolte le votazioni che hanno dato il seguente esito: Michele Puccioni è stato rieletto all’unanimità segretario dell’unione comunale, Mauro Masini è stato eletto segretario del Circolo PD di Capraia Fiorentina e Edoardo Antonini è stato eletto segretario del Circolo PD di Limite Sull’Arno. Fa il pieno di voti anche Maurizio Cei.

"Quello che emerge da questo congresso - dichiara Puccioni - è un Partito Democratico che, oltre a valorizzare i tanti giovani all’interno della propria organizzazione, vuole continuare ad essere sempre di più un soggetto aggregatore attorno ai temi del lavoro, della salute, dell’istruzione, dei diritti sociali, dei diritti civili e della parità di genere, nonché un punto di riferimento e di collegamento per i cittadini con le istituzioni".

Il neo eletto segretario ha poi ringraziato tutti gli iscritti e simpatizzanti, per la rinnovate fiducia riposta: "Accetto volentieri questo importante ruolo mettendomi a servizio del partito, consapevole del fatto di poter contare su un bel gruppo di amici e compagni e su una comunità politica unita e capace come quella della Federazione Empolese Valdelsa, ricordando che i congressi non sono il punto di arrivo, ma sono il punto dal quale continuare il nostro cammino politico all’interno della comunità".

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

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