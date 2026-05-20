Pisa, arrestato 48enne: era ricercato per rapina e lesioni personali

L'uomo è stato fermato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di viale delle Cascine. Nei suoi confronti era in vigore un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Pistoia
Nel pomeriggio di ieri, 19 maggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 48 anni. L'intervento è avvenuto in viale delle Cascine, dove una pattuglia dell'Arma ha notato il soggetto mentre si aggirava con atteggiamento sospetto.
Dagli accertamenti è emerso che sul 48enne era già stato emesso un provvedimento di arresto dal Tribunale di Pistoia lo scorso 28 aprile. Il provvedimento era stato disposto perché l'uomo è considerato socialmente pericoloso ed è accusato di rapina e lesioni personali, reati commessi il 31 marzo a Chiesina Uzzanese.
Dopo le procedure di identificazione, l'uomo è stato portato nel carcere di Pisa, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.
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