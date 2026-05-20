Pisa, arrestato 48enne: era ricercato per rapina e lesioni personali

Nel pomeriggio di ieri, 19 maggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 48 anni. L'intervento è avvenuto in viale delle Cascine, dove una pattuglia dell'Arma ha notato il soggetto mentre si aggirava con atteggiamento sospetto.

Dagli accertamenti è emerso che sul 48enne era già stato emesso un provvedimento di arresto dal Tribunale di Pistoia lo scorso 28 aprile. Il provvedimento era stato disposto perché l'uomo è considerato socialmente pericoloso ed è accusato di rapina e lesioni personali, reati commessi il 31 marzo a Chiesina Uzzanese.

Dopo le procedure di identificazione, l'uomo è stato portato nel carcere di Pisa, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.