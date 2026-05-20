Pisa, riconoscimento ai tre giovani eroi del Gombo: salvarono madre e figlia in mare

Questa mattina, nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, si è svolta la cerimonia con cui il Comune di Pisa ha conferito un riconoscimento ai tre giovani Lorenzo Pizzone, Simone Candian e Nico De Luca Picione, protagonisti dell’intervento di soccorso avvenuto nei giorni scorsi sulla spiaggia del Gombo, nel Parco di San Rossore. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Pisa Frida Scarpa, il dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero IPSAR “G. Matteotti” professor Salvatore Caruso, Sandra Capuzzi, commissario straordinario della Misericordia di Pisa, i tre ragazzi accompagnati dalle rispettive famiglie e una rappresentanza di studenti dell’istituto scolastico frequentato dai giovani.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato l’intervento effettuato dai tre giovani, che si sono tuffati in mare per prestare soccorso ai componenti di una famiglia in difficoltà a causa della forte corrente. Nell’episodio furono tratte in salvo una donna e una ragazza minorenne, mentre un uomo venne successivamente soccorso da un pescatore presente nella zona. Una donna di 70 anni perse invece la vita in mare. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento per il gesto compiuto e per il senso civico dimostrato nell’intervento di soccorso, consegnando ai tre ragazzi una targa di riconoscimento.

"Ringrazio Simone, Lorenzo e Nico -ha dichiarato il sindaco Michele Conti - che hanno compiuto questo gesto bellissimo di altruismo in una situazione sicuramente non facile. Sappiamo che il mare in alcune occasioni, quando c'è tempesta e vento molto forte, può rappresentare un grande pericolo e un forte rischio. Ecco voi avete fatto un gesto che rappresenta qualcosa di più: avete insegnato l'altruismo, insegnato a essere disponibili e pronti per aiutare gli altri. Avete avuto il coraggio di buttarvi e di rischiare la vostra vita per primi, per cercare di aiutare delle persone in difficoltà. Quando ci facciamo convincere dall'idea che le generazioni più giovani non sono attente ai valori della solidarietà, sono più distaccate, non hanno la consapevolezza del contributo che possono portare, tutto questo non è vero, ci sbagliamo. In questo caso vediamo che le vostre famiglie da una parte, e la scuola dall'altra, sono riuscite a formarvi, ma soprattutto a darvi dei valori importanti che vi hanno portato a non esitare e a buttarvi in quel mare in tempesta. Crediamo che una sinergia tra società civile, scuola e istituzione pubblica possa fare sicuramente la differenza. Ringrazio anche la presenza del Misericordia, perché il mondo del volontariato rappresenta una parte fondamentale, un grande valore aggiunto della nostra società. Oggi siamo qui tutti insieme per premiarvi idealmente, per farvi sentire che la città vi è vicina e vi vuole ringraziare per quello che avete fatto in quella spiaggia del nostro Parco di San Rossore, perché in qualche modo, compiendo un gesto così importante, avete personificato il valore della solidarietà che unisce e rappresenta tutta la nostra città".

"Come Amministrazione comunale – dichiara l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Pisa Frida Scarpa – abbiamo voluto conferire un riconoscimento a questi ragazzi per il gesto compiuto e per la prontezza dimostrata in una situazione di emergenza. Il loro intervento ha permesso di trarre in salvo una madre e una ragazza minorenne in condizioni particolarmente difficili. Come assessore alle politiche giovanili ritengo importante valorizzare esempi di partecipazione, responsabilità e attenzione verso gli altri, soprattutto quando arrivano da giovani della nostra comunità. Il comportamento di Lorenzo, Simone e Nico rappresenta un messaggio positivo per tutta la città. Dobbiamo diffondere quanto più possibile questo esempio fra i giovani".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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