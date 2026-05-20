Poliziotto fuori servizio sventa un furto in centro a Lucca: denunciati due uomini

Cronaca Lucca
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’agente della squadra volante ha notato i sospetti in via Fillungo: recuperati capi di abbigliamento per bambini per un valore di 250 euro

Un poliziotto libero dal servizio ha sventato un tentato furto nel centro storico di Lucca, portando alla denuncia di due uomini e all’emissione nei loro confronti del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune per quattro anni.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì in via Fillungo. L’agente della squadra volante della questura di Lucca, che si trovava in centro con la famiglia, ha notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto mentre trasportavano un sacchetto termico.

Il poliziotto ha immediatamente riconosciuto la possibile presenza di una borsa schermata, spesso utilizzata per eludere i sistemi antitaccheggio, decidendo così di seguire i due sospetti all’interno di un negozio del centro storico.

Secondo quanto riferito dalla questura, i due uomini avrebbero approfittato di un momento di distrazione della commessa, impegnata con altri clienti, per occultare nella borsa termica diversi capi di abbigliamento per bambini.

A quel punto l’agente è intervenuto direttamente. I due uomini, una volta scoperti, hanno tentato di nascondere la merce tra gli scaffali del negozio. Nel frattempo è arrivata una pattuglia della squadra volante, allertata dallo stesso poliziotto.

Gli agenti hanno recuperato sei capi di abbigliamento del valore complessivo di circa 250 euro. I due uomini, un 30enne e un 19enne di nazionalità peruviana, domiciliati a Firenze e già noti alle forze dell’ordine, sono stati accompagnati in questura e denunciati per tentato furto aggravato.

Nei loro confronti è stato inoltre disposto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Lucca, con divieto di ritorno per quattro anni

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