Prada, Burberry e non solo: le grandi firme cercano talenti da Modartech

Tre giorni di incontri e 350 colloqui con agenzie di comunicazione e alcune delle più importanti firme della moda: da Prada a Fendi, fino a Dolce & Gabbana e Burberry. Le aziende tornano a guardare ai giovani talenti di Istituto Modartech, che il 20, 21 e 22 maggio ospiterà la nuova edizione dei Career Days, iniziativa che prevede una serie di colloqui con HR e recruiter provenienti dal mondo della moda e della comunicazione, con l’obiettivo di creare un contatto diretto tra aziende e professionisti emergenti. Designer, tecnici e figure specializzate avranno così l’opportunità di confrontarsi con alcune delle realtà più importanti del settore.

Numerose le professionalità ricercate: dai profili legati allo sviluppo prodotto, alla modellistica, alla prototipia e alla ricerca di materiali, fino alle figure dell’area creativa, tecnica e della comunicazione digitale. Sempre più richiesti anche professionisti capaci di lavorare tra creatività e innovazione, con competenze che spaziano dal web e graphic design alla fotografia, dal video editing alla gestione dei social media, fino alla progettazione di contenuti digitali e campagne integrate.

A cambiare è anche il profilo richiesto dalle aziende, che oggi cercano figure in grado di coniugare il “saper fare” della tradizione manifatturiera italiana con le nuove tecnologie. Intelligenza artificiale, progettazione 3D, modellazione digitale, software CAD evoluti e virtual prototyping stanno infatti ridefinendo il concetto stesso di creatività e dando vita a nuove professionalità ibride, capaci di integrare visione progettuale, competenze tecniche e capacità comunicative.

È in questo scenario che Istituto Modartech si propone come interlocutore attivo del sistema produttivo, sviluppando percorsi formativi interdisciplinari, laboratori e sperimentazioni in collaborazione con imprese, realtà della ricerca e partner tecnologici. Un approccio che punta a preparare professionisti pronti ad affrontare le trasformazioni dei mercati contemporanei, valorizzando non solo le competenze tecniche ma anche le soft skills: lavoro di squadra, problem solving, flessibilità, spirito di iniziativa e capacità di adattarsi al cambiamento.

L’opportunità dei Career Days è riservata agli studenti dell’ultimo anno dei corsi di laurea triennale in Fashion Design e Communication Design, agli studenti che stanno completando il biennio in Fashion Product Management e il master in Fashion Hi-Tech, percorso sviluppato in collaborazione con l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, così come alle figure specialistiche in uscita dal corso in Web & Graphic Design. Ad incontrare gli studenti saranno le aziende con le quali Istituto Modartech collabora quotidianamente attraverso rapporti diretti che garantiscono all’Istituto un tasso di job placement vicino al 90%. Tra le realtà coinvolte, oltre alle maison sopra citate: Furla, Ermanno Scervino, Loropiana, Etro, Max Mara Fashion Group, Idee Partner (Pattern Group), Robans (LVMH), Gruppo Florence, Pellemoda, Pitti Immagine, Intarget, Jets e molte altre aziende e agenzie di comunicazione.

“I Career Days rappresentano un momento strategico di incontro tra formazione e mondo del lavoro – afferma Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech –. Per i nostri studenti è un’occasione concreta per confrontarsi direttamente con aziende e professionisti del settore, presentando competenze, creatività e capacità progettuali. Allo stesso tempo, le imprese hanno la possibilità di conoscere giovani talenti preparati, motivati e capaci di interpretare le trasformazioni in atto nei settori della moda, del design e della comunicazione. Il dialogo continuo tra formazione e sistema produttivo è oggi fondamentale per generare innovazione, nuove professionalità e opportunità di crescita reale per le nuove generazioni”.

Fonte: Modartech - Ufficio stampa

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