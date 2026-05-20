Addio a Remo Salvadori, artista originario di Cerreto Guidi

Si è spento ieri, all'età di 79 anni, Remo Salvadori, grande artista e scultore riconosciuto come una delle figure di maggior rilievo nel panorama dell'arte contemporanea italiana ed europea. Nato a Cerreto Guidi nel 1947, dopo essersi diplomato all'Accademia di Belle Arti di Firenze si trasferì a Milano, dove visse per il resto della vita. Il legame con la Toscana rimase comunque forte, in particolare con Peccioli e la 'sua' Cerreto Guidi, dove restano ancora oggi alcune delle sue installazioni.

Nel novembre del 2022 donò alla sua città natale 'Germoglio', opera che si trova ancora oggi nel cimitero comunale di Bassa. In quell'occasione, la sindaca Simona Rossetti commentò esprimendo felicità per la donazione: "È un segno di attenzione al territorio e di sensibilità. Ringrazio questo grande artista cerretese per la donazione che consentirà a tutti i suoi concittadini di apprezzarne ancora una volta il valore assoluto".

Un momento dello svelamento di 'Germogli' al giardino del cimitero di Bassa

Cordoglio è arrivato anche dall'amministrazione comunale di Peccioli, che ha ricordato il rapporto "speciale, sincero e raro" che Salvadori aveva con la città: "Tornava spesso qui, quasi a prendersi cura delle sue opere, a mantenerne vivo il senso e il dialogo con i luoghi e con le persone - ha dichiarato il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni -. Ogni visita era un'occasione di confronto, di riflessione, di attenzione autentica verso il nostro territorio. Non considerava mai concluse le sue opere: continuava ad ascoltarle, a viverle insieme alla comunità. Per questo oggi perdiamo non soltanto un grande artista, ma anche una presenza preziosa per Peccioli".

Tra le opere che segnano il legame indissolubile con il territorio troviamo 'Germoglio', nell'area dell'impianto di Legoli, e 'Nel momento', installazione realizzata sulla parete di un antico palazzo lungo il centrale Corso Matteotti.

Notizie correlate