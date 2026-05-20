Rifiuta le cure e danneggia il pronto soccorso di Empoli, 34enne arrestato

Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli, avrebbe rifiutato le cure e cercando di andarsene, ha danneggiato un contenitore di rifiuti speciali. L'episodio, accaduto nella notte del 15 maggio ma emerso solo ora, ha reso necessario l'intervento dei carabinieri di Empoli che hanno arrestato un 34enne con l'accusa di danneggiamento di struttura sanitaria.

Venerdì scorso l'uomo, di origine nigeriana, era stato trasportato al San Giuseppe a causa di uno stato di agitazione psico-fisica. Secondo quanto ricostruito, avrebbe inizialmente assunto un atteggiamento verbalmente aggressivo nei confronti del personale sanitario in servizio. Successivamente, dopo aver rifiutato di sottoporsi alle cure mediche, mentre cercava di allontanarsi ha danneggiato senza alcun motivo apparente il contenitore dei rifiuti. Giunti tempestivamente sul posto i militari, dopo una lunga trattativa volta a fermare e mettere in sicurezza l'uomo, la situazione è tornata alla calma. Il 34enne, condotto negli uffici del Comando Compagnia per le formalità di rito, è stato trattenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giorno successivo, presso il Tribunale di Firenze, l'arresto è stato convalidato. Al termine dell'udienza l'uomo è stato rimesso in libertà.

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