San Miniato, Forza Italia sul Piano Operativo: "Manca una visione chiara"

"Partecipazione è una bella parola. Ma quando un'amministrazione arriva a chiedere (e piuttosto in ritardo) ai cittadini cosa fare del territorio dopo anni di immobilismo, con un disavanzo pubblico da 28 milioni di euro, il rischio è che dietro l'ascolto si nasconda semplicemente l'assenza di una visione politica chiara".

Così commenta Forza Italia San Miniato a pochi giorni dall'avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo Comunale (POC), nell'ambito del quale il Comune apre a una fase di ascolto e partecipazione attiva in cui cittadini, imprese, associazioni ed enti potranno presentare manifestazioni di interesse, proposte progettuali e contributi utili alla costruzione del Piano.

"I cittadini devono certamente essere coinvolti, ma non può diventare un modo per scaricare responsabilità o mascherare inefficienze amministrative. Governare significa avere idee, programmare, scegliere priorità e dare risposte concrete ai problemi quotidiani", prosegue la nota di Forza Italia, che contesta la direzione intrapresa dall'amministrazione.

Secondo il coordinamento locale, i cittadini chiedono "cose semplici e fondamentali: strade sicure e asfaltate, illuminazione pubblica adeguata, decoro urbano, manutenzione, parcheggi, verde curato, servizi efficienti, sicurezza e attenzione alle frazioni troppo spesso dimenticate".

"Purtroppo - aggiunge la nota - su molti di questi temi basta girare il territorio per constatare come si sia ancora lontani dagli standard minimi che un Comune dovrebbe garantire".

Infine, Forza Italia punta il dito sul ruolo del Partito Democratico: "Colpisce soprattutto il silenzio del PD, che da anni sostiene e copre questa amministrazione senza mai una vera presa di posizione sulle evidenti inefficienze. Mai una parola sulle criticità del territorio, mai un’assunzione di responsabilità politica, mai il coraggio di riconoscere errori e mancanze".

"Il PD non può continuare a fingere di essere estraneo a questa situazione. Chi governa da anni il territorio ed ha sempre sostenuto questa amministrazione ne è inevitabilmente corresponsabile. Sostenere tutto senza mai criticare nulla significa accettare e condividere anche ciò che non funziona", concludono.

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