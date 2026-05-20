La fortuna bussa a San Miniato: vinti 48mila euro al SuperEnalotto

La dea bendata ha baciato un fortunato vincitore di San Miniato (Pisa) con un bottino da oltre 48mila euro. È successo ieri, 19 maggio, nella tabaccheria Vigliotti Miledi, nella frazione samminiatese di San Donato.

La vincita è riportata da Agipronews, secondo cui il vincitore avrebbe centrato un '5' al SuperEnalotto che gli è valso 48.888,05 euro. Già lo scorso 22 maggio 2025, sempre a San Miniato, un altro fortunato giocatore aveva centrato un '5', portando a casa circa 18mila euro.

Sfiorato soltanto, dunque, il jackpot del '6, che avrebbe garantito una cifra da capogiro. Domani la prossima estrazione, con in palio 167,4 milioni di euro.

L'ultimo '6' da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

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