La fortuna bussa a San Miniato: vinti 48mila euro al SuperEnalotto

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Lo scorso anno, il 22 maggio 2025, era già stato centrato un '5' in una tabaccheria di San Miniato

La dea bendata ha baciato un fortunato vincitore di San Miniato (Pisa) con un bottino da oltre 48mila euro. È successo ieri, 19 maggio, nella tabaccheria Vigliotti Miledi, nella frazione samminiatese di San Donato.

La vincita è riportata da Agipronews, secondo cui il vincitore avrebbe centrato un '5' al SuperEnalotto che gli è valso 48.888,05 euro. Già lo scorso 22 maggio 2025, sempre a San Miniato, un altro fortunato giocatore aveva centrato un '5', portando a casa circa 18mila euro.

Sfiorato soltanto, dunque, il jackpot del '6, che avrebbe garantito una cifra da capogiro. Domani la prossima estrazione, con in palio 167,4 milioni di euro.

L'ultimo '6' da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
18 Maggio 2026

Tamponamento tra Empoli e San Miniato il Fi-Pi-Li, 4km di coda

Tamponamento tra auto in Fi-Pi-Li nel primo pomeriggio di oggi nel tratto tra San Miniato ed Empoli Est in direzione Firenze. Los contro è avvenuto intorno alle ore 14.30 e [...]

San Miniato
Cronaca
16 Maggio 2026

San Miniato, cade dalla bicicletta durante un'escursione: 75enne in codice rosso

Incidente in via Calenzano, nel comune di San Miniato, dove una donna di 75 anni è caduta dalla bicicletta mentre stava partecipando a un'escursione con un gruppo di persone. L'allarme [...]

San Miniato
Cronaca
15 Maggio 2026

Addio al dott Aurelio Bertini, aveva 75 anni

Nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, si è spento il Dottor Aurelio Bertini, stimato chirurgo estetico la cui scomparsa lascia un vuoto profondo nel panorama sanitario locale e nazionale. [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina