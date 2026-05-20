Sciopero Kering, in mille alla manifestazione a Scandicci

Circa mille persone questa mattina hanno partecipato a Scandicci alla manifestazione indetta da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil per chiedere il "ritiro dei licenziamenti annunciati nel marchio Alexander McQueen e la tutela di tutti i posti di lavoro del Gruppo Kering". Indetto sciopero per la giornata di oggi, i sindacati riferiscono di "un'altissima adesione". Il corteo a Scandicci, a cui ha preso parte anche la sindaca Claudia Sereni, è partito davanti alla sede di Gucci per proseguire alla sede di Kering.

Sindaca Sereni: "Ci candidiamo ad essere luogo di dialogo tra le parti"

"Con la nostra presenza vogliamo esprimere la vicinanza dell’Amministrazione comunale alle lavoratrici e ai lavoratori della filiera e in particolare a quelli coinvolti in questa vertenza" ha detto la sindaca Claudia Sereni, che ha preso parte al corteo dei lavoratori di Kering. "Scandicci, insieme alla Città Metropolitana, è il primo comparto della pelletteria di lusso in Europa e uno dei principali al mondo, grazie alla capacità di offrire risposte, spazi e servizi che hanno reso il territorio un punto di riferimento per chiunque voglia realizzare prodotti di pelletteria di lusso italiana. In questo, il dialogo tra pubblica amministrazione, lavoratori e imprese è sempre stato essenziale per rispondere in maniera adeguata e tempestiva ai numerosi cambiamenti e bisogni che il comparto ha espresso in tutti questi anni. Questo atteggiamento di rispetto e responsabilità reciproche rimane essenziale anche oggi. Quanto sta accadendo alla McQueen rischia di essere una vicenda spartiacque, cosa che suscita nei sindacati una forte preoccupazione, poiché parliamo di licenziamenti, a quanto sappiamo, senza che l’azienda intenda applicare gli ammortizzatori sociali. Il timore che questo possa diventare un modello di riferimento per affrontare altre crisi ha spinto in particolare a questa prima vera manifestazione. Come amministrazioni - ha detto ancora la sindaca di Scandicci - partecipiamo ai tavoli regionali sulle crisi aziendali, ne vediamo le conseguenze nei nostri territori con una contrazione dei redditi, dei lavoratori presenti e ricadute economiche e sociali. È anche per questo che oggi siamo con tanti colleghi qui, in piazza. Allo stesso modo siamo assolutamente interessati e disponibili al confronto con il gruppo e con tutte le imprese coinvolte, in un dialogo che si è fatto difficile in questi ultimi due anni anche a causa dei tanti cambiamenti ai vertici e che oggi sta ripartendo, tanto che a breve sono già previsti nuovi incontri. Ci candidiamo a essere luogo di dialogo e di incontro tra tutte le parti coinvolte. Siamo a disposizione, come è sempre stato, per accompagnare ogni percorso utile alla tutela del lavoro e del territorio".

Falchi (Avs): "Il Governo si attivi"

Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio Regionale, Lorenzo Falchi, esprime totale solidarietà ai lavoratori Kering in sciopero oggi a Scandicci: "Dopo anni in cui hanno costruito il successo del settore, oggi rischiano di venire scaricati senza tutele con lo stesso meccanismo che vuole che le crisi siano sempre i lavoratori e le lavoratrici a pagarle per primi. La situazione che vediamo è inaccettabile e rappresenta il lato peggiore di questo sistema produttivo," prosegue Falchi. "Parliamo di professionisti che da marzo 2026, con l'apertura della procedura di licenziamento collettivo, sono stati lasciati sospesi per ben 5 mesi senza sapere chi di loro avrebbe perso il lavoro". "La crisi che sta attraversando il settore della moda è oggettiva e ci preoccupa profondamente, ma non si può pensare di uscirne attraverso tagli e licenziamenti. Non possiamo in alcun modo permettere che a pagare le conseguenze di questa fase siano sempre i lavoratori e le lavoratrici che, con la loro competenza e il loro sacrificio, hanno costruito la ricchezza di questo settore negli anni. Per questo - conclude - siamo vicini a chi oggi scende in piazza per tutelare il proprio lavoro e il futuro di un settore importante per la Toscana. Il Governo dovrebbe interessarsi di questa e delle tante crisi in atto, attivando ogni iniziativa in grado di scongiurare i licenziamenti".

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