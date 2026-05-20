Sfregiata con una svastica opera Lgbtqia+ a Firenze

“Quello che è accaduto oggi è un gesto grave e inquietante, che colpisce non soltanto un’opera simbolica ma i valori di rispetto, inclusione e convivenza civile della nostra comunità. Utilizzare una svastica per vandalizzare, ancora prima dell’inaugurazione, un messaggio contro le discriminazioni contrappone consapevolmente un simbolo di rispetto a un simbolo di odio e violenza. La nostra città non può tollerarlo: e’ un gesto vigliacco che condanniamo in modo netto. Agiremo in modo ancora più convinto che i diritti debbano essere sostenuti e difesi strenuamente. Firenze continua ad essere una città che combatte l’intolleranza e sostiene con forza tutte le iniziative che promuovono diritti, inclusione e libertà”. Così l’assessora alle Pari opportunità Benedetta Albanese commenta l’atto vandalico avvenuto questo pomeriggio, tra le 17 e le 18, ad un’opera di street art in un giardino del Quartiere 5 dove è stata rovinata un’opera contro le discriminazioni LGBTQIA+