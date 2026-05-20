Offre vacanza premio alle lavoratrici del salone: "Sono state fantastiche mentre mi stavo curando"

Dopo anni impegnativi, contrassegnati da seri problemi di salute, ha deciso di dire grazie al suo gruppo di lavoro, una seconda famiglia. Ha quindi scelto di ricompensare la vicinanza e l'affetto delle colleghe con un viaggio da sogno in Egitto, a Sharm El Sheik. È la storia di una rinascita e di un bel gesto quella che vede protagonista Vittoria Castellacci, titolare di Progetto Bellezza, centro estetico di Staffoli (Santa Croce sull'Arno).

Castellacci ha trentasette anni ed è staffolese. Tra il 2024 e il 2025 alcuni problemi di salute hanno minato la sua vita di tutti i giorni ed è stata costretta a lunghi ricoveri in ospedale. È stata dunque lontana dal salone di via Ugo Foscolo e dalle sue colleghe, che però erano più che semplici lavoratrici, quasi una seconda casa.

"Ho dovuto affrontare problemi di salute fin da piccola ma sono tosta. Nel 2024 ho subito un trapianto di rene dopo anni di dialisi, ringrazierò sempre mia mamma che me lo ha donato. Nel 2025 è stata la volta di un trapianto di cuore" racconta. Sono stati due anni di assenza e di mascherine: "Le mie ragazze non mi hanno mai mollato. Hanno portato avanti tutto in modo egregio, meglio di come avrei fatto io".

In casi del genere, quando la mente va da tutt'altra parte, non è facile lavorare. Eppure le lavoratrici di Progetto Bellezza, pur rimanendo in contatto diretto con la titolare, hanno portato avanti il negozio in autonomia. "Come se fossero loro le titolari" dice con un filo di emozione oggi Vittoria Castellacci. Nonostante le avversità, tutto è andato per il verso giusto. Il 2026 è l'anno in cui Castellacci decide di ringraziare concretamente le ragazze del centro.

"Ho scelto di regalare a tutte, me compresa, un viaggio a Sharm El Sheik, con partenza il 30 maggio" spiega Castellacci. Una decisione a sorpresa, che ha commosso il gruppo di lavoro e che segna un momento di svolta positivo dopo un periodo difficile. Ancora Castellacci: "Sono stata fortunata a avere loro al lavoro, sono ragazze in gamba. Questo è un ringraziamento speciale".

Progetto Bellezza esiste dal 2012, dal 2018 Castellacci è titolare, dal 2023 titolare unica: "È il mio gioiello e ne sono fiera". Ilaria Balsamo, Chiara Langone, Xhesika Kapidani, Asia Moretti sono i nomi delle ragazze che partiranno con la titolare: "Hanno fatto uno stupendo lavoro in mia assenza, portarle a Sharm era un modo per ringraziarle e rilassarci. Ho dato la notizia durante una riunione e sono state felicissime".

"Ora ho vinto anche questa guerra - conclude Castellacci -. Devo dire grazie a chi ha combattuto con me, tipo la mia famiglia, Anna che non lavora più con me ma ha dato una grande mano, le clienti, le amiche e tutta Staffoli". E ora? "E ora si parte".

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