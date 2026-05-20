Tolto striscione contro Israele a Il Botteghino: "Un sopruso che non ci intimidisce"

Il 19 maggio le forze dell'ordine sono intervenute a La Rotta, fuori Pontedera, per togliere uno striscione con su scritto "Israele stato terrorista". La scritta era su un lenzuolo fuori dal circolo Arci Il Botteghino. Lo stesso circolo ha diramato a tal proposito un comunicato stampa.

Nella mattinata di Martedì 19 Maggio, un ingiustificato dispiegamento di forze tra carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco, arrivati con ben due mezzi (un fuoristrada e un camion), sono intervenuti per rimuovere un “fazzoletto di striscione” appeso alla facciata del circolo Arci “Il Botteghino”.

Uno striscione posto a manifestare solidarietà e sostegno ad un popolo oppresso da oltre 78 anni di apartheid e che ancora oggi è martoriato da un genocidio sempre in corso. Il Consiglio del circolo esprime il proprio disappunto vedendo lesa la propria libertà di espressione e rivendica fortemente il diritto di poter condannare, non solo le condizioni di vita a Gaza e le violenze subite dai coloni in Cisgiordania, ma anche le politiche sioniste e colonialiste dello Stato di Israele che viola, impunitamente, ogni diritto internazionale e pratica quotidianamente violenza e tortura sistematica non solo sui prigionieri ma anche sulla popolazione inerme.

Il sopruso subito non servirà né ad imbavagliarci né ad intimidirci, anzi ci darà ancora più forza nel continuare a lottare a sostegno dei popoli oppressi. Infatti, proprio questo giovedì, presso la sede del circolo, avrà luogo la presentazione del libro “E ancora chiediamo perdono” di Loris De Filippi, sanitario e testimone attivo della condizione catastrofica di Gaza. La presentazione sarà preceduta da una apericena di finanziamento il cui ricavato sarà devoluto a sostegno della Mezza Luna Rossa e di Emergency.

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