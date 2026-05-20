Torna il "Mercato su' Giardini" a Empoli: 40 banchi per lo shopping di primavera

Tutto pronto per il nuovo appuntamento con lo shopping di primavera in Piazza Matteotti a Empoli. Domenica 24 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, la città ospiterà una nuova edizione del "Mercato su' Giardini".

Il format originale organizzato da Anva-Confesercenti, incentrato sulla stagionalità e sulla ricca diversificazione merceologica, torna a grande richiesta dopo il successo dell'appuntamento di aprile.

"Siamo davvero felici di dare continuità al calendario di iniziative su area pubblica pianificato per questo 2026." afferma Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze. "Piazza Matteotti si conferma una location strategica e un punto di riferimento per i nostri mercati straordinari a Empoli. Dopo l'ottimo riscontro dell'evento di inizio stagione, i nostri operatori – quasi tutti espressione del tessuto economico locale – sono pronti a tornare con un assortimento ancora più ricco e aggiornato. Il nostro obiettivo resta quello di offrire ai cittadini un'esperienza di shopping all'aperto piacevole, coniugando l'ottima qualità dei prodotti a prezzi assolutamente convenienti ".

Anche per questa domenica viene confermata la collaudata disposizione dei banchi lungo tutto l'anello pedonale della piazza. I 40 operatori presenti, attentamente selezionati per garantire un mix merceologico completo e capace di soddisfare ogni esigenza, proporranno abbigliamento per uomo, donna e bambino, calzature, accessori, arredo casa, specialità alimentari e molto altro.

L'invito è dunque per domenica 24 maggio, dalle 8:00 alle 20:00, per vivere un'intera giornata dedicata agli acquisti e alla socialità all'aria aperta, immersi nella splendida cornice dei giardini di Piazza Matteotti.

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti

Notizie correlate