Torna la Settimana della Prevenzione al Centro*Empoli

Torna a Centro*Empoli la Settimana della Prevenzione, iniziativa dedicata alla salute, all’informazione e al benessere della comunità, giunta a una nuova edizione con un programma ancora più ricco di attività gratuite rivolte a cittadini, famiglie e visitatori.

Per un’intera settimana gli spazi del Centro offriranno gratuitamente prestazioni, consulenze e momenti informativi realizzati grazie alla collaborazione di numerose realtà del territorio. L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Comune di Empoli e della AUSL Toscana Centro, che parteciperà attivamente con i propri professionisti, affiancandosi alla Misericordia di Empoli e ad alcuni operatori del Centro nella realizzazione delle attività dedicate alla prevenzione, all’informazione sanitaria e all’orientamento ai servizi.

Cuore dell’iniziativa saranno le numerose analisi strumentali gratuite, che offriranno l’opportunità concreta di effettuare controlli e ricevere indicazioni utili direttamente all’interno del centro commerciale, in un contesto accessibile e vicino alle persone.

Tra le attività previste figurano, tra gli altri, screening cardiovascolari, controlli dermatologici, analisi della postura, screening oculistici, prevenzione acustica e screening della tiroide, insieme a consulenze e approfondimenti dedicati al benessere e alla prevenzione quotidiana.

Nel corso della settimana saranno inoltre proposti incontri aperti al pubblico e momenti informativi dedicati ai temi della salute, dell’educazione sanitaria e dei corretti stili di vita.

Particolare attenzione sarà rivolta anche all’attività degli Infermieri di Famiglia e di Comunità dell’AUSL Toscana Centro, che saranno presenti per incontrare i cittadini, fornire orientamento e approfondire temi legati alla gestione delle patologie croniche, alla prevenzione e all’accesso ai servizi territoriali. Accanto a loro prenderanno parte all’iniziativa anche professionisti dell’area sociale, socio-sanitaria e della prevenzione, con momenti informativi dedicati a famiglie, fragilità, screening e supporto ai cittadini.

Con questa iniziativa, Centro*Empoli conferma la volontà di proporsi sempre più come punto di riferimento per la comunità, promuovendo attività che affianchino alla dimensione commerciale occasioni concrete di partecipazione, sensibilizzazione e utilità sociale.

La Settimana della Prevenzione rappresenta infatti un’opportunità per avvicinare le persone ai temi della salute attraverso un approccio semplice, diretto e accessibile, favorendo informazione e consapevolezza in un contesto quotidiano e familiare.

Le attività saranno gratuite e aperte a tutti. Informazioni complete su orari, modalità di partecipazione e programma dettagliato saranno disponibili sul sito ufficiale di Centro*Empoli e sui canali social del Centro.

Via Raffaello Sanzio, 199

Empoli (FI)