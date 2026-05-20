Palio di Fucecchio, cosa ha deciso la tratta: l'assegnazione dei cavalli alle contrade

Centinaia di contradaioli hanno riempito piazza Montanelli per l'atteso momento della tratta. Il Palio di Fucecchio è nel vivo, in attesa di domenica sono ufficiali le assegnazioni dei cavalli alle contrade.

Sul palco all'estrazione la sindaca Emma Donnini, con delega anche al Palio, il presidente dell'associazione Palio delle Contrade di Fucecchio Nicolò Luca Cannella e i capitani delle 12 contrade.

Come da tradizione tutte le contrade sono giunte in piazza, a ritmo di cori cantati a gran voce e riti scaramantici, con il "fortunello" incoraggiato a chiamare su di sé gli occhi benevoli della sorte. Ecco di seguito gli accoppiamenti della 45esima edizione:

Querciola - Ceccomitocca

Sant'Andrea - Communiqué

Porta Raimonda - Babilonias

San Pierino - Dylly

Samo - Galateo Sardo

Botteghe - Daisa

Borgonovo - Farfalla Bianca

Massarella - Little John

Torre - Enalotto super

Porta Bernarda - Premiere da Clodia

Ferruzza - Donnaiolo

Cappiano - Dimoniu