Viola il divieto di avvicinamento all’ex moglie: arrestato 50enne in Garfagnana

Ha violato il divieto di avvicinamento imposto dall’autorità giudiziaria nei confronti dell’ex moglie ed è stato arrestato dai carabinieri in Garfagnana, in provincia di Lucca. Protagonista della vicenda un uomo di 50 anni, di origine straniera, sorpreso dai militari mentre si trovava in prossimità sia dell’abitazione sia del luogo di lavoro della donna.

Il provvedimento cautelare vietava all’uomo di avvicinarsi a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dall’ex moglie. Nonostante le restrizioni, il 50enne avrebbe violato entrambe le prescrizioni, facendo scattare l’intervento dei carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza.

Secondo quanto riferito dai militari dell’Arma, l’uomo è stato presentato il giorno successivo davanti al giudice per il rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e la misura cautelare aggravata con la disposizione degli arresti domiciliari.

La vicenda, spiegano gli investigatori, si inserisce in un contesto già segnato da precedenti denunce relative a episodi ripetuti di minacce e violenze subite dalla donna. Da tempo, infatti, la vittima viveva sotto la vigilanza dei carabinieri.



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