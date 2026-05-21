Aggressione a rider ad Arezzo, denunciati due minorenni

Due minorenni, di 16 e 17 anni, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per lesioni aggravate in relazione all’aggressione avvenuta lo scorso 7 aprile ai danni di un rider di origine pakistana ad Arezzo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura per i minorenni di Firenze, i due giovani avrebbero ordinato cibo tramite una piattaforma di consegne a domicilio, fissando l’incontro con il rider in strada. Al momento della consegna, si sarebbero rifiutati di pagare quanto dovuto.

A quel punto la situazione sarebbe degenerata: il fattorino sarebbe stato colpito con calci e pugni, anche quando si trovava già a terra. Dopo l’aggressione, i due minorenni si sarebbero impossessati del cibo ordinato e si sarebbero dati alla fuga.

La vittima, trasportata in ospedale, ha riportato lesioni giudicate guaribili in circa 15 giorni e successivamente ha sporto denuncia presso la Questura di Arezzo.

Le indagini, svolte attraverso l’analisi dell’app utilizzata per l’ordine, le immagini dei sistemi di videosorveglianza e verifiche nelle banche dati, hanno permesso di identificare i presunti responsabili. Entrambi risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni legate a reati contro la persona e contro il patrimonio.

I due sono stati riconosciuti dalla vittima tramite individuazione fotografica. A uno dei minorenni è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, mentre l’altro si trova già collocato in una comunità minorile per altri reati.

Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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