Al via le iscrizioni per il centro estivo della Misericordia di Empoli

Torna anche quest’estate il centro estivo della Misericordia di Empoli: un appuntamento immancabile per ragazze e ragazzi, tra i 10 e i 14 anni, che potranno vivere un’esperienza di crescita, divertimento e formazione civica. Le attività si svolgeranno dal 29 giugno al 17 luglio 2026, dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.00, presso l’Oratorio Sant’Andrea, in via Jacopo della Quercia 29, a Empoli.

Il centro estivo è pensato per coinvolgere ragazzi e ragazze in esperienze formative, laboratori, attività pratiche e giochi di squadra. I partecipanti potranno avvicinarsi ai valori della solidarietà, della collaborazione e del rispetto del territorio, vivendo un percorso coinvolgente e formativo insieme ai volontari della Misericordia di Empoli.

Come da tradizione, l’ultima settimana sarà dedicata al progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, un’intera settimana dedicata al mondo della protezione civile, comportamenti corretti da adottare in situazioni di emergenza e il ruolo attivo dei cittadini. I ragazzi avranno l’opportunità di avvicinarsi concretamente al mondo del volontariato di emergenza: conosceranno le attività della Misericordia, impareranno le nozioni di base del primo soccorso e scopriranno come funziona il sistema di Protezione Civile.

Il centro estivo alla Misericordia di Empoli è un’esperienza che unisce divertimento e consapevolezza: un’occasione per coltivare valori come l’amicizia, la solidarietà, il rispetto e la cittadinanza attiva, attraverso il gioco e il contatto con la realtà del volontariato.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile rivolgersi direttamente alla sede della Misericordia di Empoli in via Cavour 32, inviare una mail a segreteriagenerale@misericordia.empoli.fi.it oppure telefonare al numero 0571 7255