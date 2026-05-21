Alle Poste di Sovigliana si può fare o rinnovare il passaporto

Poste Italiane comunica che nell’ufficio postale di Viale Togliatti 146, a Sovigliana, è abilitato il servizio di richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto.
Il servizio, che rientra nel Progetto Polis - volto a semplificare l’accesso ai servizi pubblici nei piccoli centri - è disponibile per i cittadini di Vinci, che potranno usufruirne senza andare negli uffici territoriali della Questura.
È inoltre prevista la possibilità di ricevere il documento presso il proprio domicilio, con un beneficio concreto in termini di riduzione degli spostamenti e contenimento dei tempi necessari per completare la pratica.
Poste Italiane fa sapere inoltre che sempre l’ufficio postale di Sovigliana è già abilitato al rilascio dei certificati INPS e ANPR.
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa
<< Indietro