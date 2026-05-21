Auto rubata ritrovata nell'Usciana a Fucecchio, non ci sarebbero feriti

Cronaca Fucecchio
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Il veicolo è stato ritrovato nell'Usciana e risultava vuoto al momento dei soccorsi. Si indaga sull'episodio

Un’auto risultata rubata è stata recuperata nella mattinata di oggi dopo essere finita nel fiume Usciana, nei pressi di via Porto di Cavallaia, nel comune di Fucecchio. L’intervento è scattato alle 9:10 ed ha visto impegnati i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli.

Sul posto è intervenuta una squadra operativa insieme al nucleo sommozzatori, che ha effettuato una verifica preliminare per accertare la possibile presenza di persone all’interno dell’abitacolo. Le operazioni hanno dato esito negativo: il veicolo era vuoto.

Successivamente l’auto è stata agganciata con apposite fasce e recuperata dall’alveo del canale grazie all’utilizzo di un mezzo agricolo. Il mezzo è stato poi affidato alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, che ha avviato gli accertamenti.

Dalle prime verifiche, l’autovettura è risultata rubata. Restano da chiarire le circostanze dell’accaduto e le modalità con cui il veicolo sia finito nel corso d’acqua, non escludendo l’ipotesi che possa essere stato deliberatamente spinto all’interno dell’alveo.

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