Blitz contro banda criminale tra Veneto e Toscana: arresti anche nel Pisano

Blitz dei carabinieri tra Veneto e Toscana contro un presunto gruppo criminale accusato di una lunga serie di furti e rapine. Dalle prime ore del mattino del 21 maggio, i militari del Comando provinciale di Vicenza stanno eseguendo un’operazione che coinvolge anche la provincia di Pisa, con l’obiettivo di smantellare un’organizzazione definita dagli investigatori "radicata e pericolosa".

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all’emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati. Secondo quanto riferito dagli investigatori, il gruppo sarebbe di matrice sinta e avrebbe operato in maniera sistematica nella commissione di rapine e furti tra diverse regioni italiane.

Particolare attenzione è rivolta anche alla Toscana, dove i carabinieri stanno effettuando perquisizioni domiciliari nel Pisano alla ricerca di armi e refurtiva che sarebbe stata accumulata dal sodalizio criminale nel corso delle attività illecite.

Per l’operazione sono stati impiegati complessivamente circa 100 militari, con il supporto di reparti speciali dell’Arma. Le attività investigative e le perquisizioni sono ancora in corso.