Castelfranco Unita su fotovoltaico: "Mini dichiara il falso, i residenti devono sapere"

"Vogliamo essere chiari: noi non siamo contro il fotovoltaico, noi ci battiamo per la trasparenza e la condivisione. È inaccettabile che i cittadini non sappiano né dove né quando sorgeranno questi enormi parchi sul nostro territorio", così in una nota il gruppo Castelfranco Unita che torna sulla questione degli impianti fotovoltaici sul territorio, dopo aver depositato un'interpellanza lo scorso aprile.

"Con che coraggio il sindaco Fabio Mini si difende affermando che ben quattro progetti erano già arrivati prima di lui, dicendo palesemente il falso? Non è così e i documenti comunali lo dimostrano. L'unica e sola istanza della precedente amministrazione è stata discussa alla luce del sole nel 2023, in commissione e con i cittadini. Tutte le altre richieste sono arrivate dal 30 luglio 2024 in poi, quando Mini era già sindaco a tutti gli effetti. Solo grazie alla nostra interpellanza abbiamo scoperto la verità: in meno di due anni sono stati autorizzati o in corso di autorizzazione ben 10 progetti per 400 mila metri quadrati. Parliamo di circa 55 campi da calcio che impatteranno di quel che resta della campagna castelfranchese nel silenzio assoluto. E parliamo di impianti enormi, alcuni da 100mila metri quadrati. Invece di subire passivamente i privati, potevano tutelare il territorio promuovendo una vera Comunità Energetica Rinnovabile coinvolgendo cittadini, associazioni e imprese per pianificare interventi con benefici collettivi. Non l’hanno fatto e hanno mancato il bando di finanziamento regionale a fine 2025. Potevano tutelare il territorio approvando il Piano Strutturale, e invece lo tengono fermo da due anni, mandando il Comune in 'regime di salvaguardia' a fine maggio. Insomma: subiscono i progetti privati, non informano e inventano falsità sul passato per nascondere la loro totale incapacità di governo. Noi chiediamo chiarezza: i residenti di Castelfranco devono sapere dove e in che posizione esatta sorgeranno questi parchi fotovoltaici. Chiediamo che venga convocata subito la commissione ambiente consiliare e che il consiglio comunale sia finalmente informato".