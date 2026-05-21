Centri estivi Vinci, ancora aperte le iscrizioni nella fascia 10-14 anni

Sono ancora aperte le iscrizioni per i centri estivi dedicati ai ragazzi in età fra i 10 e i 14 anni, che si terranno dal 6 al 31 luglio in due distinte sedi, quella di Sovigliana, nei locali del Centro di Aggregazione Giovanile, all’interno della scuola media ‘Nencioni’ (ingresso dal lato dell’Hotel Da Vinci), e quella della zona Valdisole/Ripalta a Vinci Capoluogo.

In entrambe le sedi i ragazzi troveranno Benessere in azione – Dove il divertimento diventa esperienza, il programma a loro dedicato con giochi, escursioni e uscite in piscina.

Le formule orarie per i due centri estivi prevedono la mattina senza pranzo (dalle 8 alle 13 tranne il giovedì) e con pranzo a sacco (dalle 8.30 alle 17, il giovedì).

Per le iscrizioni a questi centri estivi è necessario scrivere a centrogiovanivinci@edu.coraimpresasociale.it. I moduli per l’iscrizione ai centri estivi di Sovigliana sono disponibili sul sito del Comune di Vinci o direttamente al CAG di Sovigliana; i moduli per l’iscrizione a Vinci sono disponibili sempre sul sito del Comune o alla Biblioteca civica di Vinci, in Via Fucini, il mercoledì dalle 15 alle 17.

Per i centri estivi del CAG le tariffe sono settimanali e basate su tre fasce Isee. Le tabelle complete con il dettaglio delle tariffe su base Isee si possono consultare Qui.

Per ulteriori informazioni: Ufficio scuola 0571933232 - c.calugi@comune.vinci.fi.it / 0571933283 - r.castaldo@comune.vinci.fi.it

Fonte: Comune di Vinci

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