Centri estivi Vinci, ancora aperte le iscrizioni nella fascia 10-14 anni

Attualità Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

Le attività al Centro di Aggregazione Giovanile di Sovigliana e in Zona Valdisole/Ripalta a Vinci

Sono ancora aperte le iscrizioni per i centri estivi dedicati ai ragazzi in età fra i 10 e i 14 anni, che si terranno dal 6 al 31 luglio in due distinte sedi, quella di Sovigliana, nei locali del Centro di Aggregazione Giovanile, all’interno della scuola media ‘Nencioni’ (ingresso dal lato dell’Hotel Da Vinci), e quella della zona Valdisole/Ripalta a Vinci Capoluogo.

In entrambe le sedi i ragazzi troveranno Benessere in azione – Dove il divertimento diventa esperienza, il programma a loro dedicato con giochi, escursioni e uscite in piscina.

Le formule orarie per i due centri estivi prevedono la mattina senza pranzo (dalle 8 alle 13 tranne il giovedì) e con pranzo a sacco (dalle 8.30 alle 17, il giovedì).

Per le iscrizioni a questi centri estivi è necessario scrivere a centrogiovanivinci@edu.coraimpresasociale.it. I moduli per l’iscrizione ai centri estivi di Sovigliana sono disponibili sul sito del Comune di Vinci o direttamente al CAG di Sovigliana; i moduli per l’iscrizione a Vinci sono disponibili sempre sul sito del Comune o alla Biblioteca civica di Vinci, in Via Fucini, il mercoledì dalle 15 alle 17.

Per i centri estivi del CAG le tariffe sono settimanali e basate su tre fasce Isee. Le tabelle complete con il dettaglio delle tariffe su base Isee si possono consultare Qui.

Per ulteriori informazioni: Ufficio scuola 0571933232 - c.calugi@comune.vinci.fi.it / 0571933283 - r.castaldo@comune.vinci.fi.it

Fonte: Comune di Vinci

Notizie correlate

Vinci
Attualità
21 Maggio 2026

Alle Poste di Sovigliana si può fare o rinnovare il passaporto

Poste Italiane comunica che nell’ufficio postale di Viale Togliatti 146, a Sovigliana, è abilitato il servizio di richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto. Il servizio, che rientra nel Progetto [...]

Vinci
Attualità
19 Maggio 2026

Un fine settimana all'insegna della natura con il Mangiaggiro e l'EcoVinci Festival

Gli eventi del fine settimana vinciano del 23 e 24 maggio sono all'insegna dell'ambiente. Intanto viene recuperato il Mangiaggiro, che era stato rinviato alcune settimane fa a causa del maltempo. La [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
18 Maggio 2026

Un'Estate per tutti: torna la raccolta fondi della Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa

Torna, per il terzo anno consecutivo, la raccolta fondi promossa dalla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, pensata per dare la possibilità a tutte le bambine, i bambini e i giovani [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

torna a inizio pagina